Teşkilat dizisi 16. yeni bölüm final sahnesi! Teşkilat'ta MİT ajanları Serdar, Zehra ve Hulki'ye ne oldu?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, 16. yeni bölümüyle 3 Ekim Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı.

Teşkilat'ın final sahnesinde ise Mavi Vatan'a saldırı yapan 'Simon'u ele geçiren ekip, Güney Kıbrıs'tan çıkmaya çalışırken mayınlı araziye girdi. Peşlerine düşen düşmanlarla da çatışan ekibin içinde olduğu araç ise mayına basarak havaya uçtu. Teşkilat'ta aracın içinde olan Hulki, Serdar ve Zehra'ya ne olduğu ise seyircileri meraklandırdı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra’nın eski eşi Kemal’in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir ‘Uyuyan’ tarafından patlatılmıştır.

Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar.

Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye’nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır.

Ceren’in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.

Serdar’ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra’nın hala şüpheleri vardır.

Ekip ise bir an önce Mavi Vatan’a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır.



Bu hedef doğrultusunda Ceren’i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.

