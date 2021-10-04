MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teşkilat dizisi 16. yeni bölüm final sahnesi! Teşkilat'ta MİT ajanları Serdar, Zehra ve Hulki'ye ne oldu?

Teşkilat dizisi 16. yeni bölüm final sahnesi! Teşkilat'ta MİT ajanları Serdar, Zehra ve Hulki'ye ne oldu?

04.10.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 16. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat yeni bölümde MİT'in özel ekibi Mavi Vatan gemisine saldırı yapan 'Simon' adlı kişiyi yakalamak için Güney Kıbrıs'a gitti. Simon'u ele geçiren özel ekibin bulunduğu araç ise takip sırasında mayınlı araziye girdi ve ekip düşmanla çatışma yaşadı. Zehra, Serdar ve Hulki'nin bulunduğu araç mayına basarak havaya uçtu. Zehra'nın ise kızı için söylediği "Affet beni Yağmur" sözleri dikkat çekti.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, 16. yeni bölümüyle 3 Ekim Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı.

82be0f3b-b333-41e7-bd93-c4f4073ae84e

Teşkilat'ın final sahnesinde ise Mavi Vatan'a saldırı yapan 'Simon'u ele geçiren ekip, Güney Kıbrıs'tan çıkmaya çalışırken mayınlı araziye girdi. Peşlerine düşen düşmanlarla da çatışan ekibin içinde olduğu araç ise mayına basarak havaya uçtu. Teşkilat'ta aracın içinde olan Hulki, Serdar ve Zehra'ya ne olduğu ise seyircileri meraklandırdı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra’nın eski eşi Kemal’in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir ‘Uyuyan’ tarafından patlatılmıştır.

5cf459f6-3c41-4825-a68c-705333bfb34c

Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar.

8dbea41f-96c9-47e3-a9ff-8fa293d92b15

Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye’nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

9e829106-df66-4104-bea5-45a9a2d8149f

Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır.

41bfec4f-b862-4625-a549-86c81699376d

Ceren’in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.

accce3fd-25d2-4d13-a8be-8fc6bf62c3b0

Serdar’ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra’nın hala şüpheleri vardır.

babe9092-9857-4a7a-af03-07d8c794fd99

Ekip ise bir an önce Mavi Vatan’a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır.

c35fc3e1-47ae-42e1-b9f3-a77c82a4c464
Bu hedef doğrultusunda Ceren’i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O Ses Türkiye'de Hadise'nin yokluğu gündem olduO Ses Türkiye'de Hadise'nin yokluğu gündem oldu
Einstein’ın lise karnesi ortaya çıktı! Şaşırtan detayEinstein’ın lise karnesi ortaya çıktı! Şaşırtan detay
MasterChef Şükrü Özsarı kimdir, aslen nereli? MasterChef Şükrü Özsarı kimdir, aslen nereli?
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

Galatasaray'dan mükemmel geri dönüş

Galatasaray'dan mükemmel geri dönüş

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.