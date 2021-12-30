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Teşkilat dizisi 29. bölümden ilk fragman! MİT ekibinden Berlin operasyonu! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

30.12.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 29. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni yılın ilk haftasında ekrana ara verecek olan Teşkilat'ın yeni bölümü 9 Ocak Pazar akşamı seyirciyle buluşacak. Teşkilat yeni bölümde Emre Başer'in canlandırdığı Elçi karakteri ortalığı karıştıracak. MİT'in özel ekibi Berlin'de çok gizli bir operasyona imza atacak.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisinin 9 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 29. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde Serdar ve Zehra Berlin'de nefes kesen bir operasyon düzenliyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat 28. son bölüm final sahnesine Elçi rolüyle Emre Başer damga vurdu! Teşkilat'ta Elçi ve Ceren sevgili mi?Teşkilat 28. son bölüm final sahnesine Elçi rolüyle Emre Başer damga vurdu! Teşkilat'ta Elçi ve Ceren sevgili mi?

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.

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Ekip, Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenler.

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Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

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Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer.

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Uzay’ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

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Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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