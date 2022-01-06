MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Teşkilat dizisi ekrana nefes kesen operasyonla dönüyor! Teşkilat 29. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı

Teşkilat dizisi ekrana nefes kesen operasyonla dönüyor! Teşkilat 29. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı

06.01.2022 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 29. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni yılın ilk haftasında ekrana ara veren Teşkilat'ın yeni bölümü 9 Ocak Pazar akşamı seyirciyle buluşacak. Teşkilat yeni bölümde Emre Başer'in canlandırdığı Elçi karakteri ortalığı karıştıracak. MİT'in özel ekibinin düzenlediği operasyonda, Serdar tuzağa düşüyor. Serdar'ın sırtına silah dayayan kişinin "Ve beklenen o an" sözleri dikkat çekiyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisinin 9 Ocak Pazar akşamı 29. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde MİT'in özel ekibi Berlin'de çok gizli bir operasyona imza atacak.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.

0d2d059c-3426-4ed9-b482-875257c66b9f

Ekip, Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenler.

3da64c99-caaa-43c0-865c-991c6d2d6c34

Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

4d8bcdc1-ef72-4c13-bbe6-eb428be87aa5
Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer.

4ff81432-23c4-43f2-ab6d-c86a06bc5e93

Uzay’ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

9abcf380-e8cf-4448-aea0-b71155033e48

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil tartışma yarattı! "Kainatın dengesi bozuldu"2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil tartışma yarattı! "Kainatın dengesi bozuldu"
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
Fox'tan Yasak Elma için sürpriz karar!Fox'tan Yasak Elma için sürpriz karar!
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.