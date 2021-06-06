Teşkilat dizisi sezon finalinde duygulandıran sahne! "İyi ki bizimlesin Eren"

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin sezon finali bölümü, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana geldi. Teşkilat sezon finalinde Serdar'ın peşinde olduğu terörist grup, uçağı kaçırdı. Büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlayan Serdar, saldırıya engel olmak için harekete geçti.

"İYİ Kİ BİZİMLESİN EREN"

Teröristler uçakta tek başına seyahat eden küçük çocuğun üstünü aradı. Çocuğu teselli eden Serdar, "Sana korkacak bir şey yok demiştim değil mi, aferin" dedi.

Küçük çocuğun isminin Eren olduğunu öğrenen Serdar, “Eren’ler çok cesur olur. İyi ki bizimlesin Eren…” ifadelerini kullanarak Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü hatırlattı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar’ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.