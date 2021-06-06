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Teşkilat dizisi sezon finalinde duygulandıran sahne! "İyi ki bizimlesin Eren"

06.06.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın sezon finali bölümünde tüyleri diken diken eden bir sahne ekrana geldi. Teşkilat'ta MİT ajanı Serdar, kaçırılan yolcu uçağını teröristlerden kurtarmak için harekete geçti. Uçakta bulunan küçük bir çocuğun adının Eren olduğunu öğrenen Serdar, "Eren’ler çok cesur olur. İyi ki bizimlesin Eren" ifadesini kullandı. Teşkilat'taki bu sahneyle 3 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül yeniden anıldı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin sezon finali bölümü, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana geldi. Teşkilat sezon finalinde Serdar'ın peşinde olduğu terörist grup, uçağı kaçırdı. Büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlayan Serdar, saldırıya engel olmak için harekete geçti.

"İYİ Kİ BİZİMLESİN EREN"

Teröristler uçakta tek başına seyahat eden küçük çocuğun üstünü aradı. Çocuğu teselli eden Serdar, "Sana korkacak bir şey yok demiştim değil mi, aferin" dedi.

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Küçük çocuğun isminin Eren olduğunu öğrenen Serdar, “Eren’ler çok cesur olur. İyi ki bizimlesin Eren…” ifadelerini kullanarak Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü hatırlattı.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisi sezon finalinde Fadi devri kapandı! Serdar ve Zehra öldü mü? Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat'tan ayrıldı mı?Teşkilat dizisi sezon finalinde Fadi devri kapandı! Serdar ve Zehra öldü mü? Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat'tan ayrıldı mı?

Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar’ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.

Fadi’nin kaçtığı ve Serdar’ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.

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Anahtar Kelimeler:
MİT Teşkilat dizisi
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
İyiki varsın EREN nur içinde yat
Mit teşkilatımızı ve bu vatan için ölenleri bizlere hatirlatan güzel bir proje.Çünkü biliyoruz ki biz şimdi evlerimizde rahat uyurken ulkemizi korumak için bizim için ölmeden ölenler var.Türk milleti var olsun.Devletimiz var olsun.
@kartal_ali_1994 Abdullah çatlı mesela
Tiyatro gibi oldu dizi kodkoca istihbarat ta 6 kişimi görev yapar saka gibi gerçekten
Dizi diyorsun adı üstünde film kardeşim ne bekliyon 100 tane adam mı oynatsın

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