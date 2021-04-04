MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Serdar Ceren'e evlenme teklif ediyor!

Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Serdar Ceren'e evlenme teklif ediyor!

04.04.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Teşkilat, her Pazar izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istemişti. Peki Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Serdar Ceren'e evlenme teklif ediyor!

Her Pazar saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Teşkilat, izleyicileri ekran başına kilitlemeyiğ sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istemişti. Peki Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (5. BÖLÜM)

Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (4. BÖLÜM)

Son bölümde ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istemişti. Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştirdi. Serdar’ın Berlin’den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber etti. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin’i terk ettiğine inandırdı. Ekip elde etmiş olduğu istihbaratla Fadi’nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor. Serdar ve ekibin Berlin’i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren’i zor duruma soktu. Ceren, artık kendini Fadi’ye yeniden kanıtlamak zorundadır. Fadi’nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin’de gurbetçi Türklere saldırdı. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızdı. Serdar bu zorlu görevde ayrıca geçmiş travmalarının da etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin de içine sürükleniyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (5. BÖLÜM)

Teşkilat dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Menajerimi Ara 32. BölümMenajerimi Ara 32. Bölüm
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mucize Doktor'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Mucize Doktor'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yaş farkını umursamıyor! Seks bağımlısı sevgilisiyle...

Yaş farkını umursamıyor! Seks bağımlısı sevgilisiyle...

Bikinisi kontrolden çıktı! Frikik verdi

Bikinisi kontrolden çıktı! Frikik verdi

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Diğer Haberler

Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Arzu ameliyat sonrası uyanıyor!

İşte Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı...

Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Ali Rıza Burak'tan intikam alabilecek mi?

İşte Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı...

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Menajerimi Ara 32. Bölüm

Hercai yeni bölüm fragmanı | Reyyan ölüyor

Hercai 66. Bölüm

Çukur 4. sezon 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm fragmanı yayınlandı: 'Senin canını alırlar'

Nefes kesen anlar: 'Senin canını alırlar'

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam'dan Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye sürpriz ziyaret!

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam'dan Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye sürpriz ziyaret!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.