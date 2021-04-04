Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Serdar Ceren'e evlenme teklif ediyor!

Her Pazar saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Teşkilat, izleyicileri ekran başına kilitlemeyiğ sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istemişti. Peki Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (5. BÖLÜM)

Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (4. BÖLÜM)

Son bölümde ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istemişti. Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştirdi. Serdar’ın Berlin’den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber etti. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin’i terk ettiğine inandırdı. Ekip elde etmiş olduğu istihbaratla Fadi’nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor. Serdar ve ekibin Berlin’i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren’i zor duruma soktu. Ceren, artık kendini Fadi’ye yeniden kanıtlamak zorundadır. Fadi’nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin’de gurbetçi Türklere saldırdı. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızdı. Serdar bu zorlu görevde ayrıca geçmiş travmalarının da etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin de içine sürükleniyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (5. BÖLÜM)

Teşkilat dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.