Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal bikinili tatil pozlarıyla nefes kesti! "Ve Tanrı kadını yarattı""

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Deniz Baysal, Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Güzel oyuncu son olarak bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Baysal'ın pozları sonrasında takipçileri beğeni yağdırdı.

BİKİNİ POZLARIYLA KASIP KAVURDU

Güzel oyuncu Deniz Baysal çıktığı tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca adeta yorum yağdı.

Siyah bikinisiyle uzanırken pozlar veren güzel oyuncu, fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Deniz Baysal'ın bu pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Takipçilerinden bazıları Baysal'ın pozlarına, "Tablo gibisin" ve "Ve Tanrı kadını yarattı" gibi yorumlarda bulundu.

İşte güzel oyuncunun Instagram hesabından bazı pozları;







