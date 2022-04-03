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Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi! "Polat Alemdar'a bakar gibi..."

03.04.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı Teşkilat dizisinde Başkan Mete rolüne hayat veren Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir tarzıyla büyüledi.

Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi! "Polat Alemdar'a bakar gibi..."

Unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Ünsal Kemal' rolüne hayat veren Mesut Akusta şimdilerde Teşkilat dizisi ile ekranlarda yerini alıyor. Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın, 2016 yılında dünya evine girdiği eşi Şafak Özbir Akusta'nın Instagram tarzı dikkat çekti.

MESUT AKUSTA'NIN EŞİNİN TARZI BÜYÜLEDİ

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi!

Genellikle, eşi ve 5 yaşındaki kızı Berfin Akusta ile paylaşım yapan Şafak Özbir Akusta'nın tarzı da dikkat çekiyor.
Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi!

Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle paylaşım yapan Şafak Özbir Akusta'nın pozuna, 'Çok yakışıyorsunuz Şafak hanım', 'Güzel aile hep mutlu olun' gibi yorumlar geldi.

Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi!

Ayrıca Kurtlar Vadisi izleyicisinden, 'Ahh Ünsal bey ahh, Polat Alemdar'a baktığın gibi bakmışsın' şeklinde espirili bir yorum da geldi.
Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi!

Şafak Özbir, Esra Erol'un görümcesidir. Ali Özbir‘in kız kardeşi Şafak Özbir, baba tarafından Karslıdır.

Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi!

Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi!

Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi!

Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi!

Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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