Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın eşi tarzıyla büyüledi! "Polat Alemdar'a bakar gibi..."

Unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Ünsal Kemal' rolüne hayat veren Mesut Akusta şimdilerde Teşkilat dizisi ile ekranlarda yerini alıyor. Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın, 2016 yılında dünya evine girdiği eşi Şafak Özbir Akusta'nın Instagram tarzı dikkat çekti.

MESUT AKUSTA'NIN EŞİNİN TARZI BÜYÜLEDİ

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Genellikle, eşi ve 5 yaşındaki kızı Berfin Akusta ile paylaşım yapan Şafak Özbir Akusta'nın tarzı da dikkat çekiyor.



Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle paylaşım yapan Şafak Özbir Akusta'nın pozuna, 'Çok yakışıyorsunuz Şafak hanım', 'Güzel aile hep mutlu olun' gibi yorumlar geldi.

Ayrıca Kurtlar Vadisi izleyicisinden, 'Ahh Ünsal bey ahh, Polat Alemdar'a baktığın gibi bakmışsın' şeklinde espirili bir yorum da geldi.



Şafak Özbir, Esra Erol'un görümcesidir. Ali Özbir‘in kız kardeşi Şafak Özbir, baba tarafından Karslıdır.





