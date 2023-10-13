Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu

Trt1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat 4. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda değişiklik yaşanan diziye yeni sezonda Murat Yıldırım'a Aybüke Pusat eşlik edecek. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dördüncü sezonu için yoğun bir hazırlık döneminin ardından sete çıkan Teşkilat, izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Teşkilat dizisinin dördüncü sezon yayın tarihi de açıklandı. Pazar akşamları yayınlanan "Teşkilat” 22 Ekim’de ekran macerasına başlayacak.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda oyunu bozmaya değil oyun kurmaya hazırlanan Teşkilat ekibi dişli düşmanlar karşısında varını yoğunu ortaya koyacak. Ülkeleri için canları pahasına mücadele veren ekip yeni sezonda sahada aksiyon dolu karşılaşmalar yaşarken stratejik planları da dengeleri alt üst edecek.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Teşkilat’ın kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın , Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.



