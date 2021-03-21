MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Teşkilat yeni bölüm fragmanı l "Bu bayrak, bu ülke size hakkını helal etmez!"

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l "Bu bayrak, bu ülke size hakkını helal etmez!"

21.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat, ekrana gelen 2. bölümü ile izleyenlerin nefeslerini kesti. Mete tarafından kurulan özel ekip ilk operasyonunu yaptı ve Pascal'ı ele geçirmeyi başardı. Teşkilat dizisinin 3. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde özel ekip bu defa Almanya'da operasyon yapıyor. Serdar ve Zehra'nın şık kıyafetlerle katıldığı balodan, aksiyon filmlerini aratmayacak türdeki kaçış sahneleri dikkatleri çekiyor. İşte Teşkilat 3. bölüm fragmanı.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l "Bu bayrak, bu ülke size hakkını helal etmez!"

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Teşkilat dizisi 14 Mart Pazar akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 21 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM 3. FRAGMANI

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar, sevgilisi Ceren’in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşar. Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l

Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte ekiptekilerin aileleri soluğu ekibin başı olan Mete’nin yanında alır.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l

Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri ise verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete’nin talimatı ile Ceren’le ilişkisini sürdürmeye devam etmek zorunda bırakılır.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l

Ceren, ekip tarafından 7/24 takip altına alınırken; Ceren’den öğrendiği kritik bir bilgi ile Serdar, öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda kalır.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l

Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal’ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar’ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz tabii ki Serkan'a güvenmeyen Zehra’dan gelir.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l

Pascal’ın yurtdışına kaçacağı bilgisi ile ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal’ı yakalayıp ardındaki karanlık yapıya ulaşmakta kararlıdır.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
Aslı Samat Hercai’den ayrıldı mı?Aslı Samat Hercai’den ayrıldı mı?
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Annesinin paylaşımları olay oldu!

Annesinin paylaşımları olay oldu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mahkemede gergin anlar! İşte verilen ceza

Mahkemede gergin anlar! İşte verilen ceza

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Müge Anlı şok üstüne şok yaşadı! Karısının sevgilisiyle mesajlaştı

Müge Anlı şok üstüne şok yaşadı! Karısının sevgilisiyle mesajlaştı

Diğer Haberler

Kırmızı Oda dizisine bomba iki transfer!

Kırmızı Oda'ya bomba iki transfer!

Hercai yeni bölüm fragmanı | "Reyyan yoksa Miran yok"

Hercai 64. bölüm

Sevilen dizide yaprak dökümü! Aslı Samat Hercai’den ayrıldı mı?

Aslı Samat Hercai’den ayrıldı mı?

Arıza final mi yapacak? Arıza dizisinde şok gelişme!

Arıza final mi yapacak? Arıza dizisinde şok gelişme!

Çukur 4. sezon 29. bölüm fragmanı geldi! 'Böyle giderse ben sözümde duramam!'

Büyük tehdit: 'Sözümde duramam'

Çıplak dizisi ne zaman başlayacak? Çıplak dizisi oyuncuları kimler?

Çıplak dizisi ne zaman başlayacak? Çıplak dizisi oyuncuları kimler?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.