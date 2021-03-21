Teşkilat yeni bölüm fragmanı l "Bu bayrak, bu ülke size hakkını helal etmez!"

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Teşkilat dizisi 14 Mart Pazar akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 21 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM 3. FRAGMANI

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar, sevgilisi Ceren’in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşar. Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır.

Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte ekiptekilerin aileleri soluğu ekibin başı olan Mete’nin yanında alır.

Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri ise verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.