Teşkilat yeni bölüm fragmanı l "Bu bayrak, bu ülke size hakkını helal etmez!"

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Teşkilat dizisi 14 Mart Pazar akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 21 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.
TEŞKİLAT 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI
TEŞKİLAT 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI
TEŞKİLAT 3. BÖLÜM 3. FRAGMANI
Serdar, sevgilisi Ceren’in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşar. Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır.
Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte ekiptekilerin aileleri soluğu ekibin başı olan Mete’nin yanında alır.
Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri ise verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.
İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete’nin talimatı ile Ceren’le ilişkisini sürdürmeye devam etmek zorunda bırakılır.
Ceren, ekip tarafından 7/24 takip altına alınırken; Ceren’den öğrendiği kritik bir bilgi ile Serdar, öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda kalır.
Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal’ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar’ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz tabii ki Serkan'a güvenmeyen Zehra’dan gelir.
Pascal’ın yurtdışına kaçacağı bilgisi ile ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal’ı yakalayıp ardındaki karanlık yapıya ulaşmakta kararlıdır.
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