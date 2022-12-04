TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, bu akşam var mı? Teşkilat neden yok? TRT 1 yayın akışı

Teşkilat yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. 4 Aralık TRT 1 yayın akışında Teşkilat dizisinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Saat 20:00'de 3'te 3 programı ekrana gelecek.
Teşkilat dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Teşkilat dizisi Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal maçları sebebiyle ekranda olmayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'in birçok dizisi ara verdi.
08:30 Uyanış Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
13:20 Kasaba Doktoru
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya"
20:00 3'te 3
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal"
00:00 Türk Sineması "Anadolu Kartalları"