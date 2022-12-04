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TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, bu akşam var mı? Teşkilat neden yok? TRT 1 yayın akışı

04.12.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisi yeni bölüm için heyecan devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamları ekrana geliyordu. Diziye yeni sezonda sevilen isim Murat Yıldırım dahil oldu. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Teşkilat neden yok?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, bu akşam var mı? Teşkilat neden yok? TRT 1 yayın akışı

Teşkilat yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. 4 Aralık TRT 1 yayın akışında Teşkilat dizisinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Saat 20:00'de 3'te 3 programı ekrana gelecek.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Teşkilat dizisi Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal maçları sebebiyle ekranda olmayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'in birçok dizisi ara verdi.

TRT YAYIN AKIŞI

08:30 Uyanış Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
13:20 Kasaba Doktoru
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya"
20:00 3'te 3
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal"
00:00 Türk Sineması "Anadolu Kartalları"

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teşkilat ele

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