Teşkilat dizisinde Yıldırım karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. TRT 1'de ekrana gelen ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizinin 48. bölümü (sezon finali) dün ekrana geldi. Peki Teşkilat Yıldırım öldü mü? Gürkan Uygun Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun diziye veda mı etti? İşte TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisine ilişkin bilgiler...

TEŞKİLAT YILDIRIM ÖLDÜ MÜ?

Teşkilat'ta Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakteri hayatını kaybetti.

GÜRKAN UYGUN TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Teşkilat'ın sevilen isimlerinden Tövbekar da bir ihanete kurban gitti ve öldürüldü. Ünlü oyuncu Hakan Boyav da sezon finalinde diziye veda etti.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldırım’ın yakalanmasının ardından ‘Şirket’in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, ‘Şirket’i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım’dan elde edilen istihbaratla Şirket’e ulaşmak pek kolay olmaz. Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.

