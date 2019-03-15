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Tesla fiyatlarını arttırmaya karar verdi

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 15.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla geçen ay yaptığı açıklamada, Model 3’ü ortalama %6 daha düşük fiyatlara satabilmek için belirtilmemiş sayıda mağazasını kapatacağını söylemişti. Markanın tüm satışlarını çevrimiçi olarak devam ettirmeye karar veren Elon Musk bu sayede Model 3’ün fiyatını en hızlı şekilde 35.000 dolar seviyesine çekmeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap yine çarşıya uymadı.

Tesla fiyatlarını arttırmaya karar verdi

İki hafta süreyle tüm mağazalarındaki perakende satışları tek tek inceleyen şirket durumu yeniden değerlendirmeye karar verdi. Kısa bir süre önce ise mağaza kapatma programını yeniden revize ettiğini açıkladı.

Daha önceki açıklamasında tüm mağazalarını kapatacağını açıklayan Tesla, marka adına duyduğu “düşük görünürlük” endişesi nedeniyle planlarında değişikliğe gitti ve planlanan mağaza sayısının sadece yarısını kapatmaya karar verdi. Tesla’nın şu anda toplamda 378 mağaza ve servise sahip olduğu biliniyor. Ancak önümüzdeki aylarda hangilerinin kapatılacağı konusunda net bir bilgi yok.

Elon Musk daha önce yaptığı bir açıklamada tüm mağazaların kapatılarak satışların çevrimine kaydırılmasının fiyatları ortalama %6 düşüreceğini, bu indirimin özellikle Model 3’ün fiyat etiketine yansıyacağını söylemişti. Tabii, Musk bunu tüm mağazaların kapanmasıyla sağlanacak maliyet tasarrufunu hesaba katarak söylemişti. Ancak son duruma göre ilk planlanan mağaza sayısının yaklaşık yarısı kadarı kapanacak. Bu da beklenilen maliyet tasarrufunun sadece yarısını sağlayacak.

Elon Musk, planlanandan daha fazla mağazayı açık tutmanın dünya çapında yüksek donanımlı araçların fiyatlarını ortalama %3 artıracağını söyledi. Söz konusu fiyat artışları Model S, Model X ve Model 3’ün pahalı varyantlarında etkili olacak. 35.000 dolarlık ortalama bir Model 3 içinse geçerli olmayacak.
Tüm bunlardan bahsettikten sonra açık kalacak olan mağazalarına ve markanın internet satışlarına da kısaca bir değinelim.

Tesla’nın tüm mağazalarını kapatmamasının sebebi az önce de belirttiğimiz gibi sadece “düşük görünürlük” endişesine dayanıyor. Elon Musk gözden bu denli uzak olmanın markaya bir takım olumsuz etkilerinin olacağını düşünüyor. Bu nedenle mevcut ve daha önce kapatılmış yüksek görünürlük alanlarındaki mağazaların daha az personel sayısı ile açık kalmaya devam etmesine ve kapatılanların yeniden açılmasına karar verdi.

Tesla önümüzdeki dönemde satışlarının büyük bir kısmını online yapmayı düşünüyor. Mevcut showroomlar ise araç alırken direkt Tesla ile uzlaşmak isteyen müşteriler için daha dar bir ürün yelpazesi ile varlığını sürdürecek. Bununla birlikte aracını online almak isteyen müşterilere birkaç dakikada istediği aracı internetten yada telefondan nasıl sipariş edebileceğini ve ödeme-alım-teslim sürecinin nasıl işleyeceğini gösterecek. Bununla birlikte müşterilerin test sürüşü ihtiyaçlarından kaçınmak için cömert bir iade politikası yürütülecek.

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