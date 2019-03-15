Tesla fiyatlarını arttırmaya karar verdi

İki hafta süreyle tüm mağazalarındaki perakende satışları tek tek inceleyen şirket durumu yeniden değerlendirmeye karar verdi. Kısa bir süre önce ise mağaza kapatma programını yeniden revize ettiğini açıkladı.

Daha önceki açıklamasında tüm mağazalarını kapatacağını açıklayan Tesla, marka adına duyduğu “düşük görünürlük” endişesi nedeniyle planlarında değişikliğe gitti ve planlanan mağaza sayısının sadece yarısını kapatmaya karar verdi. Tesla’nın şu anda toplamda 378 mağaza ve servise sahip olduğu biliniyor. Ancak önümüzdeki aylarda hangilerinin kapatılacağı konusunda net bir bilgi yok.

Elon Musk daha önce yaptığı bir açıklamada tüm mağazaların kapatılarak satışların çevrimine kaydırılmasının fiyatları ortalama %6 düşüreceğini, bu indirimin özellikle Model 3’ün fiyat etiketine yansıyacağını söylemişti. Tabii, Musk bunu tüm mağazaların kapanmasıyla sağlanacak maliyet tasarrufunu hesaba katarak söylemişti. Ancak son duruma göre ilk planlanan mağaza sayısının yaklaşık yarısı kadarı kapanacak. Bu da beklenilen maliyet tasarrufunun sadece yarısını sağlayacak.