Tesla Model S otopark ’ta patladı

Son derece şiddetli olan bu patlama otoparktaki kapalı devre güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaydedilen görüntüler Model S’ten önce yoğun bir duman çıktığını birkaç saniye sonrasında ise aracın alevler içinde kalarak patladığını gösteriyor. Güvenlik kameralarının birkaç saniyeliğine kayıt yapamaması ise patlamanın ne denli hızlı ve şiddetli gerçekleştiğini açıkça gösteriyor.

Kamera kayıtlarının önce Twitter sonrasında ise diğer tüm sosyal mecralarda paylaşılmasıyla olayın görüntüleri çok hızla bir şekilde yayıldı ve kısa sürede tüm dünyada gündem oldu. Herkes de büyük bir endişe duygusu uyandıran patlama görüntüleri en çok da Tesla sahiplerini korkuttu.

Yaşanan bu talihsiz kazanın üzerinden tam bir gün geçti; olay henüz çok taze ve bu nedenle patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi. Tesla, Pazartesi sabahın erken saatlerinde Çin medyasına, “Şanghay’da meydana gelen kazayı öğrenir öğrenmez uzmanlardan oluşan bir ekimizi gönderdik. İlgili departmanlarla sürekli iletişim halindeyiz ve kaza araştırmasını destekliyoruz. Mevcut bilgilere göre kazada herhangi bir can kaybı meydana gelmedi” minvalinde bir ilk açıklamada bulundu.