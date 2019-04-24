Tesla Model S otopark ’ta patladı

Son derece şiddetli olan bu patlama otoparktaki kapalı devre güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaydedilen görüntüler Model S’ten önce yoğun bir duman çıktığını birkaç saniye sonrasında ise aracın alevler içinde kalarak patladığını gösteriyor. Güvenlik kameralarının birkaç saniyeliğine kayıt yapamaması ise patlamanın ne denli hızlı ve şiddetli gerçekleştiğini açıkça gösteriyor.
Kamera kayıtlarının önce Twitter sonrasında ise diğer tüm sosyal mecralarda paylaşılmasıyla olayın görüntüleri çok hızla bir şekilde yayıldı ve kısa sürede tüm dünyada gündem oldu. Herkes de büyük bir endişe duygusu uyandıran patlama görüntüleri en çok da Tesla sahiplerini korkuttu.
Yaşanan bu talihsiz kazanın üzerinden tam bir gün geçti; olay henüz çok taze ve bu nedenle patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi. Tesla, Pazartesi sabahın erken saatlerinde Çin medyasına, “Şanghay’da meydana gelen kazayı öğrenir öğrenmez uzmanlardan oluşan bir ekimizi gönderdik. İlgili departmanlarla sürekli iletişim halindeyiz ve kaza araştırmasını destekliyoruz. Mevcut bilgilere göre kazada herhangi bir can kaybı meydana gelmedi” minvalinde bir ilk açıklamada bulundu.
Tesla’nın saha uzmanları ise şu anda Çin’de ve kazanın gerçekleştiği yeraltı otoparkında birtakım incelemelerde bulunuyor. Olay yerinden gelen ilk bilgiler ise yanarak patlayan Model S’in çevresinde park halinde bulunan üç farklı aracı tamamen yok ettiğini gösteriyor.
Anlaşılan o ki bu kaza Tesla‘nın Model S için verdiği en zor sınav olacak. Kaza araştırmaları Tesla uzmanları tarafından büyük bir titizlikle icra edilirken Çin Hükümeti kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Bu durumda Tesla’nın araştırmalarını bir an önce araştırmalarını tamamlayarak bir rapor oluşturması ve en büyük müşterilerinden biri olan Çin’e hesap vermesi gerekiyor. Amerikan otomotiv devine Çin’de ve tüm dünyada büyük bir kamuoyu baskısı var. Çünkü bu 2013‘ten beri dünya genelinde yanan veya patlayan 15. Model S. Yani Tesla sadece Çin’e değil tüm dünyaya Model S ile ilgili akla mantığa uygun, tatmin edici bir açıklama borçlu.
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