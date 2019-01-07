Tesla Model X’e rakip çıktı!

Tesla Model X, piyasanın ilk önemli lüks elektrikli SUV modeli olması sebebiyle önemli bir referans noktası ve aynı zamanda aşılması gereken bir engel. Son dönemde Avrupa’daki otomotiv devleri tarafından doğrudan hedef alınıyor.

Segmentinin öncüsü konumundaki Tesla Model X, zamanında Avrupa ve Asya gibi küresel pazarlara giremediği gibi şimdilerde Mercedes-Benz EQC SUV ve Audi e-tron SUV gibi güçlü Avrupalı rakipleri tarafından kendi evinde ciddi ciddi tehdit ediliyor. Tabii iş burada bitmiyor.

Pazarda uzun süredir defansif hareketler sergileyen Tesla’ya her geçen gün yeni bir rakip çıkıyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Model X’e bir rakip de yakın zamanda Asya’dan gelecekmiş gibi görünüyor.

Japon otomotiv devi Nissan’ın lüks üretim birimi Infiniti, QX Inspiration adını verdiği yeni lüks elektrikli SUV konsepti geliştirdi. Infiniti’nin saf elektrik motoru ile donatılmış kompakt SUV modelinin önümüzdeki haftalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne hareket edeceği açıklandı. 14-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olan Infiniti QX Inspiration, bugün paylaşılan bir fotoğraf ile ilk kez görüldü.