Tesla Model X’e rakip çıktı!

Tesla Model X, piyasanın ilk önemli lüks elektrikli SUV modeli olması sebebiyle önemli bir referans noktası ve aynı zamanda aşılması gereken bir engel. Son dönemde Avrupa’daki otomotiv devleri tarafından doğrudan hedef alınıyor.
Segmentinin öncüsü konumundaki Tesla Model X, zamanında Avrupa ve Asya gibi küresel pazarlara giremediği gibi şimdilerde Mercedes-Benz EQC SUV ve Audi e-tron SUV gibi güçlü Avrupalı rakipleri tarafından kendi evinde ciddi ciddi tehdit ediliyor. Tabii iş burada bitmiyor.
Pazarda uzun süredir defansif hareketler sergileyen Tesla’ya her geçen gün yeni bir rakip çıkıyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Model X’e bir rakip de yakın zamanda Asya’dan gelecekmiş gibi görünüyor.
Japon otomotiv devi Nissan’ın lüks üretim birimi Infiniti, QX Inspiration adını verdiği yeni lüks elektrikli SUV konsepti geliştirdi. Infiniti’nin saf elektrik motoru ile donatılmış kompakt SUV modelinin önümüzdeki haftalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne hareket edeceği açıklandı. 14-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olan Infiniti QX Inspiration, bugün paylaşılan bir fotoğraf ile ilk kez görüldü.
Infiniti, QX Inspiration ile markanın elektrikli geleceğine dair kısa bir bakış sunacak!
Nissan’ın premium markası Infiniti uzun bir süredir ürün yelpazesinin elektrifikasyonu için hazırlanıyor. Yakın gelecekte ilk % 100 elektrikli modelini piyasaya sürmeyi planlayan Infiniti bu kapsamdaki planlarını QX Inspiration ile resmen doğrulamış oldu.
Kompakt bir yapıya ve fütüristik bir tasarıma sahip görünen QX Inspiration otomotiv endüstrisinde yeni bir çağı işaret ediyor gibi. Ancak her ne kadar seri üretime hazır görünse de QX Inspiration şimdilik sadece bir konsept otomobil. Bu yeni konsept, Infiniti’nin yüksek teknoloji ürünü elektrikli otomobillere yönelik yürüttüğü çalışmaları temsil ediyor.
Zaten konsept otomobiller genellikle otomobil üreticilerinin kullanıcıların yeni bir araca olan ilgisini ölçmesine, modelin üretilip üretilmeyeceğine ve üretim versiyonunun nihai tasarımının şekillendirilmesine yardımcı olmak için geliştiriliyor. Infiniti de 14 Ocak’ta ziyaretçilere kapılarını açacak olan Detroit Auto Show 2019’da tüm ayrıntıları ile QX Inspiration’ı sergileyecek. Bu sayede piyasanın nabzını ölçecek ve modelin seri üretimi hakkındaki kesin kararını verecek.
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