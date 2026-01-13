Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Test yaptırdı, 16 kardeşi olduğunu öğrendi! Gerçek babası herkesi şaşkına çevirdi

ABD'de yaşayan Eve Wiley isimli kadın DNA testiyle 16 üvey kardeşi olduğunu öğrendi. Gerçek babası ise çocuğu hastalanınca ortaya çıktı. Gerçeği öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı.

Test yaptırdı, 16 kardeşi olduğunu öğrendi! Gerçek babası herkesi şaşkına çevirdi

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Eve Wiley, yaptırdığı bir DNA testiyle hayatı altüst oldu. Babası sandığı kişilerin aslında biyolojik babası olmadığını öğrendi. Bu da yetmezmiş gibi üçüncü bir babası ve 16 üvey kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Test yaptırdı, 16 kardeşi olduğunu öğrendi! Gerçek babası herkesi şaşkına çevirdi 1

16 yaşındayken annesinin bilgisayarında tesadüfen gördüğü maille biyolojik babası sandığı Doug'un aslında babası olmadığını öğrendi. Ailesinin çocuk sahibi olamayınca sperm bankasından alındığını gördü. "Donör 106 – Steve" olarak kayıt alınan kişiye ulaştı ve yıllarca iletişim halinde oldu. Wiley gerçek babasını bulduğunu sanıyordu fakat gerçek daha sonra ortaya çıktı.

ANNESİNİN DOKTOR ÇIKTI

Eve'in kendi çocuğu hastalanınca doktorlar genetik nedenleri araştırmak için Eve'e DNA testi yapılmasını önerdi. Testlerde gerçek babası olmadığını öğrendi.

Test yaptırdı, 16 kardeşi olduğunu öğrendi! Gerçek babası herkesi şaşkına çevirdi 2

Eve'in biyolojik babası, annesinin doğum doktoru çıktı. İddiaya göre doktor, tedavi sırasında bağışçı spermiyle birlikte kendi spermini de kullanmıştı. Eve'in annesi de bu durumdan haberdar olmadığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’de cezaevinde kavga: 3 ölü, 12 yaralıABD’de cezaevinde kavga: 3 ölü, 12 yaralı
Filipinler'deki Mayon Yanardağı 100 metre yüksekliğe lav püskürttüFilipinler'deki Mayon Yanardağı 100 metre yüksekliğe lav püskürttü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.