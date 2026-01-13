Test yaptırdı, 16 kardeşi olduğunu öğrendi! Gerçek babası herkesi şaşkına çevirdi

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Eve Wiley, yaptırdığı bir DNA testiyle hayatı altüst oldu. Babası sandığı kişilerin aslında biyolojik babası olmadığını öğrendi. Bu da yetmezmiş gibi üçüncü bir babası ve 16 üvey kardeşi olduğu ortaya çıktı.

16 yaşındayken annesinin bilgisayarında tesadüfen gördüğü maille biyolojik babası sandığı Doug'un aslında babası olmadığını öğrendi. Ailesinin çocuk sahibi olamayınca sperm bankasından alındığını gördü. "Donör 106 – Steve" olarak kayıt alınan kişiye ulaştı ve yıllarca iletişim halinde oldu. Wiley gerçek babasını bulduğunu sanıyordu fakat gerçek daha sonra ortaya çıktı.

ANNESİNİN DOKTOR ÇIKTI

Eve'in kendi çocuğu hastalanınca doktorlar genetik nedenleri araştırmak için Eve'e DNA testi yapılmasını önerdi. Testlerde gerçek babası olmadığını öğrendi.

Eve'in biyolojik babası, annesinin doğum doktoru çıktı. İddiaya göre doktor, tedavi sırasında bağışçı spermiyle birlikte kendi spermini de kullanmıştı. Eve'in annesi de bu durumdan haberdar olmadığını belirtti.