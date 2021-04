Testere 10 yolda! Serinin yeni filminin çalışmaları hızlandı

Son olarak 2017 yılında Testere: Legacy ile karşımıza çıkan ekip, 2019 yılının başında da "Spiral: From the Book of Saw" isimli yeni filmi duyurmuştu. Yeni gelen söylentilere göre, bu film vizyona girmeden asıl Testere serine 10. filmin eklenmesi için çalışmalara başlandı. Slasher korku türündeki Saw X'in yapımcılığını ise James Wan üstlenecek.

İlk Testere filmi 2004 yılında izleyicinin karşısına çıkmıştı. Büyük bir ilgi gören filmin devam serileri çekilmişti. 7. Testere filmi olarak gösterimini yapan Saw: The Final Chapter'ın adından da belli olduğu üzere son Testere filmi olması planlanıyordu. Ancak onun üzerine 2017 yılında eleştirmenler tarafından pek de beğenilmeyen Saw: Legacy çekildi. Son olarak da Chris Rock ve Samuel L. Jackson'lı Spiral: From The Book of Saw izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.