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Angelina Jolie’nin yeni filmi Those Who Wish Me Dead’ın fragmanı yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün
08.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angeline Jolie'nin başrolde yer aldığı gerilim türündeki Those Who Wish Me Dead'dan resmi fragman paylaşıldı. Büyük bir merakla beklenen gerilim ve aksiyon türündeki filmin fragmanı seyircilerini heyecanlandırdı.

Michael Koryta’nın aynı adlı romanından uyarlanarak seyircisiyle buluşacak olan film, 14 yaşında bir çocuğun cinayete tanık olmasıyla başlıyor. Bu olayın sonrasında peşine düşen kişilerden kurtulmak isteyen küçük çocuk kimliğini değiştirmek zorunda kalıyor. İtfaiyeci Hannah Faber (Angelina Jolie) de onu koruma görevini üstlenir.

Those Who Wish Me Dead filmini, Hell or High Water’ın senaryosuyla Oscar adaylığı kazanan Taylor Sheridan yönetiyor. Filmin kadrosunda Angelina Jolie’nin yanı sıra Nicholas Hoult ve Tyler Perry rol alıyor. Film HBO yayın platformunda 14 Mayıs’ta gösterilecek.

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Angelina Jolie
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