Testlerde rakiplerini geride bıraktı

EAP serisinin yüksek performansı, bağımsız kişi ve kurumlar tarafından da test edilerek kanıtlandı. SmallNetBuilder’de yayınlanan bir araştırmada, TP-Link’in EAP225 V3 modeli, hem rakip markaların ürünlerini hem de daha önce test edilen ürünün önceki versiyonu olan EAP225V2’yi geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Duvara ve tavana kolayca monte edilen güçlü bir erişim noktası olan EAP225V3, çift bant desteği ve MU-MIMO teknolojisine sahip, geniş ve hızlı bir WiFi sağlayan bir ürün. AC standardını destekleyen ürün, toplamda 1350Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Yayınlanan test sonucuna ilişkin makalede yazar, genelde mevcut cihazların yeni modellerinde yaşanan ‘hayal kırıklıklarının’ EAP225’in yeni versiyonunda görünmediğini; aksine önceki versiyona göre cihazın oldukça iyi performans sergilediğini belirtiyor.

Yapılan performans testlerinde EAP225V3, rakip markaları ve V2’yi geride bırakıyor. EAP225 ve rakip modellere ‘hroughput’ ve ‘gecikme’ testleri yapıldı. Bu testlerde en iyi sonuçları alan EAP225V3, diğer marka erişim noktalarını ve önceki versiyon olan EAP225V2’yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.