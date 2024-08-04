TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye küfredenlere müthiş cevap!

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan birlik beraberlik mesajları gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı tarihi farkla 5-0 mağlup ettiği maç öncesi taraftarlarla iletişim kuran İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'ye küfredilmesine karşı çıktı.

TARAFTARLARA ENGEL OLDU

Fenerbahçe'ye küfreden Galatasaraylı taraftarlara ''lütfen susun'' işareti yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, birlik beraberlik mesajı verdi.

SARILMA HAREKETİ YAPTI

Küfürlerin devam etmesi üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ''sarılma'' hamlesi geldi. Tüm takımları birlik olmaya davet eden İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hareketleri sosyal medyada alkış topladı.