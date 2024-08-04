SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye küfredenlere müthiş cevap!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye küfredenlere müthiş cevap!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.08.2024 13:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçını tribünden takip etti. Mücadele öncesi yerini alan İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe'ye küfretmesi sonrası alkışlanacak bir hamle yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye küfredenlere müthiş cevap!

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan birlik beraberlik mesajları gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı tarihi farkla 5-0 mağlup ettiği maç öncesi taraftarlarla iletişim kuran İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'ye küfredilmesine karşı çıktı.

TARAFTARLARA ENGEL OLDU

Screenshot_1

Fenerbahçe'ye küfreden Galatasaraylı taraftarlara ''lütfen susun'' işareti yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, birlik beraberlik mesajı verdi.

SARILMA HAREKETİ YAPTI

Screenshot_2

Küfürlerin devam etmesi üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ''sarılma'' hamlesi geldi. Tüm takımları birlik olmaya davet eden İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hareketleri sosyal medyada alkış topladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe galatasaray İbrahim Hacıosmanoğlu
En Çok Okunan Haberler
İran-İsrail savaşı başlıyor mu? ABD'li isim Orta Doğu'ya geldi

İran-İsrail savaşı başlıyor mu? ABD'li isim Orta Doğu'ya geldi

Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası esti gürledi

Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası esti gürledi

Kupa kaldırılırken yaşananlar çok konuşuldu

Kupa kaldırılırken yaşananlar çok konuşuldu

Cinsel organı sebebiyle Olimpiyatlarda başarısız oldu!

Cinsel organı sebebiyle Olimpiyatlarda başarısız oldu!

Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin imdadına yetişti

Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin imdadına yetişti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.