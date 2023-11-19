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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın hedefini açıkladı! "Daha ileriye gitmek istiyoruz!"

19.11.2023 23:19 | Son Güncelleme:
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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler deplasmanına çıkacak. Ay-Yıldızlılar, rakibinden 1 puan alması durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise kritik maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Büyükekşi, EURO 2024'te daha ileriye gitmeyi hedeflediklerini dile getirdi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler'e lider geldiklerini ve lider dönmek istediklerini söyledi.

"HEDEFİMİZ DAHA İLERİYE GİDEBİLMEK"

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Milli takımın Galler'in başkenti Cardiff'e gelişi sırasında havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, "Her şey çok güzel. Özellikle Almanya maçından sonra çok heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. Hedefimiz bundan sonra Galler maçı. Galler'e lider geldik, lider dönmek istiyoruz. Grubumuzun son maçı. Almanya'da 2 Aralık'ta Hamburg'da kura çekimi var. Orada güzel bir kura çekip, önce hedefimiz gruplardan çıkmak daha sonra da daha ileriye gidebilmek." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZLA KONUŞTUK"

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Mehmet Büyükekşi, Galler'in Ermenistan'la berabere kalarak iddiasını kaybetmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Maç maçtır. En iyi 3.'lerin de gitme hakkı var. Biz hocamızla konuştuk, Almanya'da son derece güzel bir oyun sergiledik, lider bitirebilmek için aynısını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜÇLÜ RAKİPLERLE OYNAYACAĞIZ"

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A Milli Futbol Takımı'nın çok genç ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Başkan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana söylüyoruz, bizim için hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil, daha iyi neticeler almak. Almanya maçı bunun ilk provası oldu. Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'na gelen takımlar hep gruplarında birinci, ikinci olan başarılı takımlar. Orada da hep güçlü rakiplerle oynayacağız. Onlara karşı kazanmak son derece önemli bu da onun ilk provası oldu."

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