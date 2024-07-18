SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oy çokluğuyla ibra edildi!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oy çokluğuyla ibra edildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.07.2024 17:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ve denetleme kurulu, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy çokluğuyla ibra edildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oy çokluğuyla ibra edildi!

Mevcut TFF Başkanı ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi’nin, diğer aday İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarıştığı TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde devam ediyor. Genel kurulda TFF başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

MEHMET BÜYÜKEKŞİ İBRA EDİLDİ

buyukeksiibra

Başkan Büyükekşi, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki hesap ve faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Öte yandan, federasyonun 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemindeki tahmini bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu’na da gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaadi salondaki herkesi şaşırttı!TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaadi salondaki herkesi şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
seçim Mehmet Büyükekşi son dakika tff
En Çok Okunan Haberler
TFF seçimi öncesi UEFA ve FIFA'dan tarihi karar!

TFF seçimi öncesi UEFA ve FIFA'dan tarihi karar!

Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi, TFF seçimi öncesi tartışma yaşadı!

Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi, TFF seçimi öncesi tartışma yaşadı!

Martı TAG ve taksiciler bu kez UKOME'de karşı karşıya: "Üstümüze yürümeye çalıştılar" dedi!

Martı TAG ve taksiciler bu kez UKOME'de karşı karşıya: "Üstümüze yürümeye çalıştılar" dedi!

'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var...

'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var...

''Demek ki işler iyi gitmiyor! Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok"

''Demek ki işler iyi gitmiyor! Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok"

''Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın"

''Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.