TFF Başkanı'na gönderme! Tekin 'Neyle övündük' dedi, Çelikler ise 'Nasip'

24 yıl sonra katıldığımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu son maçında ev sahibi ABD'yi son dakika golüyle 3-2 deviren A Milli Takımımız, turnuvaya 3 puanla veda etti. İlk iki maçtaki mağlubiyetlerle gruptan çıkma şansını kaybeden millilerin atılan son gol sonrası yaşadığı sevinç dikkatlerden kaçmazken, maçın ardından futbol yorumcularından gelen değerlendirmeler ise dikkat çekti.

Özellikle Metin Tekin ve Serdar Ali Çelikler, milli futbolcular, teknik heyete ve federasyona yönelik eleştirilerini sürdürürken yaşanan hayal kırıklığının devam ettiğini belirtti.

YouTube'daki Neo Sport kanalında maçı değerlendiren iki isim, oynanan futbol ve alınan sonuçların çok da iç açıcı olmadığını belirtirken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yapılan ince gönderme dikkatli gözlerden kaçmadı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA: "NE OLUR SAYILARLA GELMEYİN"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun turnuvadan elendiğimiz maçların ardından eleştirilere tepki göstererek "Rakipler bizi ezerek yenmedi. Yüzde 80 topa hakimdik" savunmasına isim vermeden gönderme yapan Metin Tekin, "Neyle övündük biz? Avustralya maçında %70, Paraguay maçında % 80 topa sahil olmakla övündük. % 47 ile ABD’yi yendik, grup liderini yendik. Ne olur bu sayılarla gelmeyin" diye konuştu.

'NASİP' GÖNDERMESİ

Her yenilgi sonrası yapılan "Nasip değilmiş" savunmalarına da göndermede bulunan Serar Ali Çelikler ise "Nasip bizden yanaymış bugün." dedi.

"MAÇ HOLLYWOOD'DA OLUNCA..."

Çelikler'in "Bizim çocuklar maç Hollywood'da olunca yeteneklerini sergilemeye karar verdiler demek ki…" sözleri de en çok konuşulan yorumlardan oldu.

"BENCE SON MİLLİ MAÇI"

Son dakika golü atarak galibiyeti getiren milli fubolcu Kaan Ayhan'ın da son milli maçı olduğunu iddia eden Çelikler, bu yüzden oyuna alındığı ve herkesin golden sonra ona sarıldığını belirtti.