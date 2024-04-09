SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF Başkanlığı için adaylar belli olmaya başladı! Fikret Orman'ın ismini duyan şaştı kaldı

TFF Başkanlığı için adaylar belli olmaya başladı! Fikret Orman'ın ismini duyan şaştı kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.04.2024 09:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz’daki mali genel kurulun seçimli genel kurul olarak yapılacağını duyururken, kulüpler seçimin daha erken yapılması için imza toplamaya başladı. Tüm bunlar yaşanırken, başkanlık için ismi geçen isimler de netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz’daki mali genel kurulun seçimli genel kurul olarak yapılacağını açıkladı.

Büyükekşi bu konuda, “Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

KULÜPLER İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI

mehmet-buyukeksi

Ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da aralarında olduğu Süper Lig kulüpleri, TFF’nin erken seçime gitmesi için harekete geçti. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor. Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

DELEGELERİN %40'ININ İMZASI TOPLANIRSA...

20230212-tff-aa

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

KULİSLERDEKİ 3 ADAY

GKpeQ11XAAAKEQA

TFF başkanlığı için kulislerde ismi geçen 3 aday belli oldu. Bu adayların Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı olduğu belirtildi. Burhan Can Terzi’nin haberine göre ise bir diğer aday eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'
Arabistan'da Ronaldo'nun olaylı gecesi! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdıArabistan'da Ronaldo'nun olaylı gecesi! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdı
İtalya, Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Yine attı...İtalya, Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Yine attı...
Anahtar Kelimeler:
seçim Fikret Orman Mehmet Büyükekşi Servet Yardımcı son dakika tff Süper Lig türkiye futbol federasyonu erden süper li da,
En Çok Okunan Haberler
Şeyma Döğücü resti çekti, Şaban Sevinç canlı yayında özür diledi

Şeyma Döğücü resti çekti, Şaban Sevinç canlı yayında özür diledi

Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

F.Bahçe'nin alacağı ceza belli oldu! Men ediliyorlar

F.Bahçe'nin alacağı ceza belli oldu! Men ediliyorlar

Arabistan'da Ronaldo'nun olaylı gecesi! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdı

Arabistan'da Ronaldo'nun olaylı gecesi! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdı

İtalya, Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Yine attı...

İtalya, Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Yine attı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.