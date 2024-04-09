TFF Başkanlığı için adaylar belli olmaya başladı! Fikret Orman'ın ismini duyan şaştı kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz’daki mali genel kurulun seçimli genel kurul olarak yapılacağını açıkladı.

Büyükekşi bu konuda, “Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

KULÜPLER İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI

Ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da aralarında olduğu Süper Lig kulüpleri, TFF’nin erken seçime gitmesi için harekete geçti. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor. Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

DELEGELERİN %40'ININ İMZASI TOPLANIRSA...

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

KULİSLERDEKİ 3 ADAY

TFF başkanlığı için kulislerde ismi geçen 3 aday belli oldu. Bu adayların Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı olduğu belirtildi. Burhan Can Terzi’nin haberine göre ise bir diğer aday eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman.





