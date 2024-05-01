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TFF'de erken seçim için gereken imza toplandı! Her şey o gün belli olacak... Kulüpler Birliği'nden karar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2024 07:47
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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli olurken, gereken imza sayısının da toplandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli oldu.

TOPLAM İMZA 140'A ULAŞTI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF seçiminin erkene alınması için 120'si resmen TFF'ye ulaşan, 20'si noterde imzalanan ancak henüz TFF'ye iletilmeyen 140 imza toplandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN KARAR

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Habere göre; Perşembe günü Kulüpler Birliği'nin yapacağı basın toplantısında noter huzurunda toplanan ıslak imzalı belgeler basınla paylaşılacak.

ERKEN SEÇİM İÇİN KAÇ İMZA GEREKLİ?

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304 delegesi bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken seçime gitmesi için delegelerin en az yüzde 40'ının imza vermesi gerekiyor. TFF'nin seçim tarihini erkene çekmesi için gereken kongreyi toplayacak rakamın 130 olması gerekiyor.

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