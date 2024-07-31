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TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a müjdeli haber geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.07.2024 23:29
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TFF, mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların sözleşme süresi boyunca yerli statüsünde oynamaya devam edeceklerini duyurdu.

TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a müjdeli haber geldi!

TFF, mavi kart uygulamasını kapsayan oyuncuların sözleşmeleri boyunca yerli statüsünde oynamaya davam edeceğini açıkladı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A MÜJDE

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Beşiktaş'ta ise Bakhtiyor Zaynutdinov yerli statüsünde sayılacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

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"2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler."

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Kerem Demirbay beşiktaş galatasaray tff Bahtiyar Zaynutdinov
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