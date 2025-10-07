TFF'den Bulgaristan maçı öncesi sakatlık raporu! Galatasaray'ın yeni transferi idmana katılmadı...

Dünya Kupası elemeleri E grubunda 3.maçına çıkacak A Milli Takımımız Bulgaristan ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. İlk 2 maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Milliler, ikinci karşılaşmada Konya'da oynadığı maçta İspanya'ya 6-0 kaybetmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu akşam yaptığı açıklamaya göre kampa dahil olan oyunculardan Uğurcan Çakır ile ilgili beklenmedik bir haber geldi.

"Bugün kampa dâhil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise bugünkü idmana katılmadı."