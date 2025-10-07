SPOR

TFF'den Bulgaristan maçı öncesi sakatlık raporu! Galatasaray'ın yeni transferi idmana katılmadı...

Dünya Kupası elemelerinin 3.maçında Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız da hazırlıklar devam ediyor. TFF sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın idmanda yer almadığını duyurdu.

Burak Kavuncu
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya Kupası elemeleri E grubunda 3.maçına çıkacak A Milli Takımımız Bulgaristan ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. İlk 2 maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Milliler, ikinci karşılaşmada Konya'da oynadığı maçta İspanya'ya 6-0 kaybetmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu akşam yaptığı açıklamaya göre kampa dahil olan oyunculardan Uğurcan Çakır ile ilgili beklenmedik bir haber geldi.

TFF'DEN AÇIKLAMA:

TFF den Bulgaristan maçı öncesi sakatlık raporu! Galatasaray ın yeni transferi idmana katılmadı... 1

"Bugün kampa dâhil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise bugünkü idmana katılmadı."

