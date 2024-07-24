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TFF'den istifa eden Bayram Saral için ilk açıklama geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 16:05
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otyakmaz açıklamasında Bayram Saral'ın istifasına yönelik de konuştu. İşte o sözler...

TFF'den istifa eden Bayram Saral için ilk açıklama geldi!

Sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Otyakmaz, "Bugün Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 fikstürünü çektik. İnşallah kazasız, belasız, güzel, kavgaların olmadığı, hoş rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum." diye konuştu.

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"ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

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TFF yönetim kurulunda görev dağılımının cuma günü yapılacak toplantıyla belli olacağını aktaran Otyakmaz, "Çok acil alınması gereken kararlar vardı. İlk yönetim kurulu toplantısını yaptık ve orada önemli kararlar aldık. Görev dağılımında acele etmedik, icra kurulu oluşturduk. Acil sorunları hallettikten sonra cuma günü yapacağımız toplantıda görev dağılımı belli olacak." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı'na sert sözler... TFF Başkanı'na sert sözler...

BAYRAM SARAL AÇIKLAMASI!

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Otyakmaz, Bayram Saral'ın istifasına ilişkin soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Bayram başkanımız gerçekten bize önemli güç katıyordu ama bir takım algılar oluşmaya başladı anladığım kadarıyla. Sanki 'hemşericilik' söz konusu oluyordu diye. Bayram başkan bizi zor durumda bırakmamak adına fedakarlık yaparak görevinden istifa etti ancak onunla her zaman beraberiz. Kendisinin engin tecrübesinden faydalanacağız. Biz beraber olmak, devam etmek isterdik ama ince düşüncesi için teşekkür etmek lazım. Kendi adıma üzgünüm onunla çalışamayacağım için."

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