TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor! Ankaragücü'nün küme düşürülmesi ve puan silme cezası masada!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ligleri süresiz olarak ertelemesinin ardından yeni bir hamle daha geldi. Kulüpler Birliği ve TFF arasında yarın saat 14.00'te özel bir toplantı gerçekleştirilecek.

ANKARAGÜCÜ'NÜN KÜME DÜŞÜRÜLME İHTİMALİ

Yapılacak toplantıda ilk maddenin Ankaragücü'nün ligdeki durumu olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bu maddenin tüm kulüplere sorulacağı ve ona göre karar alınacağı ifade edildi.

PUAN SİLME CEZASI

Ankaragücü'nün sahasının lig sonuna kadar kapatılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında ağır yaptırımlar da uygulamaya hazırlanan TFF, Ankaragücü'nün puanını da silebilir.

BAŞLANGIÇ TARİHİ AÇIKLANABİLİR

Liglerin ertelenmesinin açıklanmasının ardından yarın yapılacak toplantıda bu kararın ne zaman son bulacağı planlanacak ve sonrasında açıklama yapılacak.





