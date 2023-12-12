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TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor! Ankaragücü'nün küme düşürülmesi ve puan silme cezası masada!

12.12.2023 20:03 | Son Güncelleme:
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Dün akşam MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında gerçekleşen skandal olay sonrası Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu acil olarak toplanma kararı aldı. Yarın gerçekleştirilecek toplantıda Ankaragücü'nün küme düşürülme ihtimali bile masaya yatırılacak.

TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor! Ankaragücü'nün küme düşürülmesi ve puan silme cezası masada!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ligleri süresiz olarak ertelemesinin ardından yeni bir hamle daha geldi. Kulüpler Birliği ve TFF arasında yarın saat 14.00'te özel bir toplantı gerçekleştirilecek.

ANKARAGÜCÜ'NÜN KÜME DÜŞÜRÜLME İHTİMALİ

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Yapılacak toplantıda ilk maddenin Ankaragücü'nün ligdeki durumu olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bu maddenin tüm kulüplere sorulacağı ve ona göre karar alınacağı ifade edildi.

PUAN SİLME CEZASI

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Ankaragücü'nün sahasının lig sonuna kadar kapatılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında ağır yaptırımlar da uygulamaya hazırlanan TFF, Ankaragücü'nün puanını da silebilir.

BAŞLANGIÇ TARİHİ AÇIKLANABİLİR

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Liglerin ertelenmesinin açıklanmasının ardından yarın yapılacak toplantıda bu kararın ne zaman son bulacağı planlanacak ve sonrasında açıklama yapılacak.

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TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!
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