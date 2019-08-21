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The Affair 5. ve son sezonuyla veda etmeye hazırlanıyor

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SİNEMA TV  | 21.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Geçmişleriyle yüzleşmeye karar veren Noah ve Helen’ın beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya geleceği “The Affair”, 5. ve son sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

The Affair 5. ve son sezonuyla veda etmeye hazırlanıyor

Sevilen dizi “The Affair” yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Başlarına gelen talihsiz olayların ardından yaptıklarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalan Noah ve Helen, önce geçmişleriyle yüzleşmeye karar veriyor. Helen bir film yıldızıyla gizli bir ilişkiye başlarken Noah ise kıskançlığını bastırmak için kendisini ailesiyle ilgilenmeye adıyor. Ancak suların durulduğunu düşündükleri ilk anda karşılarına çıkan bir tanıdık, ikiliyi yeniden bir araya getiren bir dizi olayın başlamasına sebep oluyor. Alison ve Cole’un kızları Joanie Lockhart ise annesine olanları araştırmaya başlıyor.

Yeni sezonda başlıca rolleri Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson ve Sanaa Lathan paylaşırken kadroya eklenen yeni yüzler arasında Danimarkalı aktör Claes Bang ve Oscar ödüllü aktris Anna Paquin de var.

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Sarah Treem ve Hagai Levi’nin yarattığı dizinin yürütücü yapımcılığını Jessica Rhoades, Hagai Levi ve Michele Giordono gibi isimler üstleniyor.

Tüm olayların birbiriyle bağlanacağı yeni sezonuyla “The Affair”, 25 Ağustos’tan itibaren hafta içi her gün saat 23.10’da Foxlife’ta.


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Anahtar Kelimeler:
The Affair Dominic West Ruth Wilson

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