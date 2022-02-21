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  4. The Batman filminin NBA All-Star maçına özel fragmanı yayınlandı! Seyircisini heyecanlandırmayı başardı

The Batman filminin NBA All-Star maçına özel fragmanı yayınlandı! Seyircisini heyecanlandırmayı başardı

21.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robert Pattison’un başrolünde yer aldığı yönetmenliğini Matt Reeves’in yaptığı ‘The Batman’ filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği film için NBA All-Star maçına özel olarak bir fragman yayınlandı. Fragmandaki “Unmask the truth (Gerçeği ortaya çıkar)” yazısı dikkatleri çekti.

Robert Pattison’un başrolünü üstlendiği The Batman filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. 4 Mart’ta seyircisiyle buluşacak olan filmden yeni fragman geldi. "The Batman" filminin vizyon öncesi son fragmanı NBA All-Star Maçı öncesinde paylaşıldı.

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SLOGANIYLA SESLENDİLER

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Beyazperde'nin aktardığına göre, sunucu Brian Anderson, reklam arası verdiğinde Cleveland'daki Rocket Mortgage Field House'un dışındaki video panosunda All-Star Maçı'nın reklamı yayınlanıyordu. "The Batman" filminin sloganı olan "unmask the truth" (gerçeği ortaya çıkar) yazısı ekranları kapladı.

Matt Reeves tarafından yönetilen "The Batman"de Robert Pattinson'ın yanı sıra Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, The Riddler rolüyle Paul Dano, Komiser Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright, Alfred rolüyle Andy Serkis, The Penguin rolüyle Colin Farrell ve Carmine Falcone rolüyle John Turturro yer alıyor.

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Batman (Yarasa Adam)
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