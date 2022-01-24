Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Trans oyuncu Elliot Page yeni projesiyle sinemaya dönmeye hazırlanıyor: Ben böyle film görmedim

Trans oyuncu Elliot Page yeni projesiyle sinemaya dönmeye hazırlanıyor: Ben böyle film görmedim

24.01.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl transseksüel birey olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page, yeni projesiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen oyuncu yeni projesinde bu kez oyuncu olarak değil, yapımcı kimliğiyle boy gösterecek. Dört trans arkadaşın hayatını konu edinen belgesel için Page, “Ben böyle film görmedim” diyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Trans oyuncu Elliot Page yeni projesiyle sinemaya dönmeye hazırlanıyor: Ben böyle film görmedim

Trans olduğunu açıklayarak Ellen Page olan adını Elliot Page şeklinde değiştiren ve yeni kimliğini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu sinema sektörüne verdiği kısa molayı sonlandırdı. 2022 Berlin Film Festivali galası için Nel Mio Nome (Into My Name) adlı İtalyan belgeselinin baş yapımcısı olacağını açıkladı.

Belgeselin konusu yönetmen Nicolo Bassetti'nin transseksüel oğlu Matteo'dan esinlenildi. Belgeselde seyircinin karşısına Nico, Leo, Andrea ve Raff adındaki ana karakterler çıkacak ve dört arkadaşın cinsiyet değiştirme sürecini konu alacak.

Netflix’in CEO’su açıkladı! Squid Game dizisinin ikinci sezon onayı çıktıNetflix’in CEO’su açıkladı! Squid Game dizisinin ikinci sezon onayı çıktı

“BU GEMİDE OLMAKTAN MUTLUYUM”

2

Page, The Hollywood Reporter'a baş yapımcısı olduğu ve yakın zamanda çekilecek olan belgeseli hakkında “Nel Mio Nome projesinde benim için öne çıkan şey, bir kişinin kimliğini oluşturan tüm farklı parçaları çok ustaca ve kasıtlı olarak sunma şekli. Bu film trans olanlar için bir meditasyon ve ben bunun gibi başka bir film daha görmedim” ifadelerini kullandı.

Page, “Bassetti'nin prodüksiyon boyunca trans oğluyla yakın bir şekilde istişare ettiğini bilmek benim için çok güzel ve filmin perspektifinde bu konudaki deneyimlerin ve görüşlerin açık olduğunu düşünüyorum. Bu gemide olmaktan gurur duyuyorum ve herkesin de izlemesi için sabırsızlanıyorum” dedi.

Lady Gaga’dan şaşırtan açıklama: Salma Hayek’le yakınlaştığımız sahne filmden kesildiLady Gaga’dan şaşırtan açıklama: Salma Hayek’le yakınlaştığımız sahne filmden kesildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam hayatının en büyük şokunu yaşadı! Kadın olduğunu öğrendiCinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam hayatının en büyük şokunu yaşadı! Kadın olduğunu öğrendi
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
İlki 2022’de vizyonda! Uzaydaki film stüdyosu yapılacakİlki 2022’de vizyonda! Uzaydaki film stüdyosu yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Sarışın, mavi gözlü” dedi! Çocuğu almak için binlerce dolar...

“Sarışın, mavi gözlü” dedi! Çocuğu almak için binlerce dolar...

Cinsel organındaki şişlikten şikayet etti! Herkesi şaşırttı

Cinsel organındaki şişlikten şikayet etti! Herkesi şaşırttı

Cinsel deneyimlerini paylaşıyorlar! "Çevre dostu..."

Cinsel deneyimlerini paylaşıyorlar! "Çevre dostu..."

“Kendimi saklamıyorum” diyerek meydan okudu

“Kendimi saklamıyorum” diyerek meydan okudu

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.