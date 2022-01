Trans oyuncu Elliot Page yeni projesiyle sinemaya dönmeye hazırlanıyor: Ben böyle film görmedim

Trans olduğunu açıklayarak Ellen Page olan adını Elliot Page şeklinde değiştiren ve yeni kimliğini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu sinema sektörüne verdiği kısa molayı sonlandırdı. 2022 Berlin Film Festivali galası için Nel Mio Nome (Into My Name) adlı İtalyan belgeselinin baş yapımcısı olacağını açıkladı.

Belgeselin konusu yönetmen Nicolo Bassetti'nin transseksüel oğlu Matteo'dan esinlenildi. Belgeselde seyircinin karşısına Nico, Leo, Andrea ve Raff adındaki ana karakterler çıkacak ve dört arkadaşın cinsiyet değiştirme sürecini konu alacak.

“BU GEMİDE OLMAKTAN MUTLUYUM”

Page, The Hollywood Reporter'a baş yapımcısı olduğu ve yakın zamanda çekilecek olan belgeseli hakkında “Nel Mio Nome projesinde benim için öne çıkan şey, bir kişinin kimliğini oluşturan tüm farklı parçaları çok ustaca ve kasıtlı olarak sunma şekli. Bu film trans olanlar için bir meditasyon ve ben bunun gibi başka bir film daha görmedim” ifadelerini kullandı.

Page, “Bassetti'nin prodüksiyon boyunca trans oğluyla yakın bir şekilde istişare ettiğini bilmek benim için çok güzel ve filmin perspektifinde bu konudaki deneyimlerin ve görüşlerin açık olduğunu düşünüyorum. Bu gemide olmaktan gurur duyuyorum ve herkesin de izlemesi için sabırsızlanıyorum” dedi.