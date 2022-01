En uzun süreli Batman filmi olarak açıklanmıştı! The Batman’in ilk versiyonun daha uzun olduğu söylendi

Büyük bir merakla beklenen ve vizyon tarihine kısa bir süre kalan The Batman filminin, serinin daha önceki yapımlarına kıyasla daha uzun olacağı açıklanmıştı. The Hollywood Reporter'ın haber bülteni Heat Vision'da yer alan habere göre, 2 saat 55 dakikalık filmin ilk ekran testlerinde süresinin 4 saat olduğu söylendi. Gösterim için uygun olmayan 4 saatlik süre yönetmen Matt Reeves'in çabasıyla 2 saat 55 dakikaya kadar indirildi.

THE BATMAN FİLMİ HAKKINDA

Suçluların kalplerine korku salan Batman olarak iki yıl boyunca sokaklarda dolaşarak Bruce Wayne'i Gotham City'nin gölgelerine sürükledi. Şehrin yozlaşmış memurlar ağı ve yüksek profilli şahsiyetleri arasında yalnızca birkaç güvenilir müttefiki olan Teğmen James Gordon yalnız kanunsuz, hemşehrileri arasında intikamın yegâne örneği olarak kendini kanıtlamıştır. Bir katil, bir dizi sadist entrikayla Gotham'ın seçkinlerini hedef aldığında, şifreli ipuçları Dünyanın En Büyük Dedektifi'ni yeraltı dünyasına bir soruşturmaya sürükler ve burada Catwoman, Penguen, Carmine Falcone ve Riddler gibi karakterlerle karşılaşır. Kanıtlar eve yaklaşmaya başladıkça ve failin planlarının ölçeği netleşirken, Batman yeni ilişkiler kurmalı, suçlunun maskesini düşürmeli ve Gotham City'i uzun süredir rahatsız eden gücün ve yolsuzluğun kötüye kullanılmasına adalet getirmelidir.

Robert Pattinson'ı Batman olarak izleyeceğimiz filmde ayrıca Catwoman rolünde Zoe Kravitz'i, The Penguin rolünde Colin Farrell'ı, The Riddler rolünde Paul Dano'yu ve Bruce Wayne'in sadık hizmetkarı Alfred rolünde ise Andy Serkis'i izleyeceğiz. The Batman filminin 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.