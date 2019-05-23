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The Challenge şampiyonu Turabi oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2019 09:05 | Son Güncelleme

Survivor'da iki kez şampiyon olan ve ardından ABD'nin en çok izlenen yarışma programı The Challenge'a katılan Turabi burada da şampiyon olarak büyük ödüle sahip oldu. Turabi bakın ne kadar para kazandı!

The Challenge şampiyonu Turabi oldu

Survivor yarışmasındaki şampiyonluklarıyla yıldızı parlayan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a da damga vurdu.

Üç kez katıldığı Survivor sonrası The Challenge programına katılan Turabi bu yarışmada da şampiyon olarak büyük ödülü kazandı.

Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu.

Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok Ülkelerin yarıştığı DÜNYALAR SAVAŞINDA Türkiye adına savaşı ben kazandım ve ŞAMPİYON oldum."

"Benim için yarıştan çok bir ONUR meselesiydi. Her ne olursa olsun omzuna Türkiye Bayrağı'nı takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır."

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"Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı’ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz SEVENLERİME çok teşekkür ederim."

"Ayrıca Acun abi bir iddiamız vardı; “3. defa şampiyon olamazsın” demiştin. Survivor'da beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur. Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım."

"Ben de sana daha büyük bir 3. şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin."

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