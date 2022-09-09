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The Crown hayranlarına kötü haber! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ara verilecek

09.09.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığını konu alan Netflix dizisi The Crown'ın 6. sezonunun yapımı, Kraliçe'nin ölümünün ardından durduruldu.

The Crown hayranlarına kötü haber! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ara verilecek

Haberi dizinin yaratıcısı Peter Morgan'a yakın kaynaklar doğrularken, Netflix'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

The Crown'ın 5. sezonu kasımda yayımlanmaya başlayacak fakat Kraliçe II. Elizabeth'in vefat haberinin ardından oyuncu seçimleri yeni tamamlanan 6. sezonun yapımına ara verilecek.

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  1. sezonda Prens Harry'yi oynaması için Rufus Kampa, Prens William'ı oynaması için de Ed McVey seçilmişti. Sezon hakkında ayrıntılar bilinmese de bu oyuncu seçimlerinden Prenses Diana öldükten sonra, 2000'lerin başının işleneceği tahmin ediliyordu.

Kraliçe II. Elizabeth, dizi hakkındaki görüşlerini hiç dile getirmemişti.
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Dizinin ilk sezonunda Kraliçe'yi canlandıran Claire Foy ise bir sonraki yıl "diziyi izleme fikrinden nefret ettiğini" söylemişti.

Foy, gerçek bir insanı oynamanın rahatsız ediciliğinden bahsetmişti.

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Büyük Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, bugün (8 Eylül) İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

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the crown
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