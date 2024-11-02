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The Empress dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı! Sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.11.2024 15:45
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Avusturya-Macaristan İmparatoriçesi Elisabeth ile İmparator Franz Joseph'in hikayesini anlatan The Empress dizisinin 2. sezon fragmanı paylaşıldı. Dizinin fragmanı bile sosyal medyada gündem yarattı. The Empress dizisi merakla beklenen ikinci sezonuyla 22 Kasım 2024'ten itibaren Netflix' te yayınlanacak.

The Empress dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı! Sosyal medyada gündem yarattı

2022 yılında ilk sezonuyla seyirci karşısına çıkan The Empress dizisi 2. sezonuyla geri dönüyor. Katharina Eyssen tarafından yaratılan bu tarihi drama dizisi, Devrim Lingnau tarafından canlandırılan İmparatoriçe Elisabeth "Sissi" von Wittelsbach'ın çalkantılı hayatını ve Philip Froissant tarafından canlandırılan İmparator Franz Joseph ile evliliğini konu alıyor. Dizinin yeni sezon fragmanı Netflix Türkiye'nin X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaşıldı.

THE EMPRESS DİZİSİNİN 2. SEZON KONUSU

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İmparatoriçe'nin 2. sezonunda, genç Elisabeth ilk siyasi fırtınasının ardından yeni zorluklarla karşılaşıyor. Franz Joseph ile evliliği sekteye uğrayıp Viyana sarayındaki gerilim arttıkça, Elisabeth ağır sorumluluklarla karşı karşıya kalır. Sadece ailesinin değil, tüm Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun geleceğiyle de ilgilenmek zorundadır. Saray entrikaları, güç oyunları ve siyasi baskı arasında Elisabeth, İmparatoriçe olarak rolünün gerçekliğini yavaş yavaş keşfeder. Yine 19. yüzyılın tarihsel bağlamında geçen bu yeni sezon, iki hükümdarın tanışmasını ve evlenmesini takip eden döneme odaklanıyor ve tarihe damgasını vuran bir kadının fedakârlıklarını ve mücadelelerini keşfediyor.

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Netflix
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