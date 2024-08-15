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    4. 'The Gentlemen' dizisi 2. sezon onayını aldı! Hazırlıkları tam gaz devam ediyor

    'The Gentlemen' dizisi 2. sezon onayını aldı! Hazırlıkları tam gaz devam ediyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 15:39
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    Guy Ritchie imzalı Netflix'in sevilen aksiyon-komedi türündeki dizisi 'The Gentlemen' ilk sezonuyla dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Sevilen dizinin hayranları için ikinci sezon onayı geldi. Dizinin 2. sezon hazırlıkları başladı.

    'The Gentlemen' dizisi 2. sezon onayını aldı! Hazırlıkları tam gaz devam ediyor

    Guy Ritchie'nin yönettiği ve Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam ve Hugh Grant gibi isimlerin rol aldığı 2019 filminin devamı niteliğindeki 'The Gentlemen' dizisi 2. sezonuyla geri dönecek.

    Guy Ritchie ortak yazar Matthew Read ile birlikte senaryoyu kaleme aldı ve yönetmenliği üstlendi. İlk sezonda James ve Scodelario'ya Daniel Ings, Joely Richardson ve Giancarlo Esposito eşlik etmişti. Yeni sezonun oyuncu kadrosu ise henüz belirlenmedi.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Netflix
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