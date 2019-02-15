The Handmaid's Tale 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan dizinin yeni bölümleri, 6 Haziran'dan itibaren sadece BluTV'de izlenebilecek.

'Eureka', 'The 4400', 'Medium' ve 'ER' gibi kült dizilerde imzası bulunan Bruce Miller'ın yaratıcısı olduğu 'The Handmaid's Tale'ın 3. sezonunun fragmanı, geçtiğimiz günlerde ABD'nin en büyük etkinliklerinden Superbowl'da izleyicilerle buluştu. "Uyanın! Sabahlar sona erdi" sloganıyla duyurulan yeni sezon, 6 Haziran'dan itibaren sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

Margaret Atwood'un çok satan 'Damızlık Kızın Öyküsü' isimli romanından uyarlanan dizi, ekran başındakileri kadınların çalışma hakkının olmadığı ve devlet mülkü olarak popülasyonu artırmak için damızlık olarak zorlandıkları bir dünyada geçiyor.

Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Madeline Brewer, Ann Dowd, Max Minghella, Christopher Meloni ve Elizabeth Reaser gibi yıldız isimlerin başrollerini paylaştığı 'The Handmaid's Tale'ın 3. sezonunda Offred (Elisabeth Moss), büyük bir uyanışın önemli ismi olacak.



