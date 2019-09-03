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The Irishman'de Robert De Niro'yu böyle gençleştirdiler

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 03.09.2019 08:57 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Martin Scorsese imzalı The Irishman ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

The Irishman'de Robert De Niro'yu böyle gençleştirdiler

Martin Scorsese'nin yönetmenliğini üstlendiği Robert De Niro ile Al Pacino’nun başrollerde yer aldığı The Irishman filminde, usta oyuncuların gençliklerini canlandırmak için başka oyuncular kullanmak yerine CGI teknolojisiyle oyuncular gençleştirilmişti.

Bu gençleştirme için hangi filmin ve hangi sahnenin kullanıldığı açıklandı. De Niro'nun gençleştirilmesi için Goodfellas (Sıkı Dostlar) filmi kullanıldı. Gençleştirmenin test edilmesi için kullanılan Goodfellas, 1990 yılında ilk kez izleyicileriyle buluşmuştu. Robert De Niro, o sıralarda 47 yaşlarındaydı. The Irishman'de Robert De Niro'nun canlandırdığı Frank Sheeran karakteri, 24 yaşından 80 yaşında kadar olan süreçte boy gösterecek.

Usta yönetmen Martin Scorsese, bu gençleştirme olayına hep birlikte karar verdiklerini, riskli bir konu olduğunu, ancak başka bir seçenekleri olmadığını belirtti: "Risk orada ve hepsi bu. Biz yalnızca filmi yapmaya çalıştık. Koltukta 10 yıl boyunca oturup düşünmemin ardından sonunda bir yol bulduk."

Sinemalarda 1 Kasım’da gösterilecek olan The Irishman filmi 27 Kasım'da Netflix'te izleyicileriyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Martin Scorsese The Irishman Robert De Niro

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