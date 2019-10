The Northman'in yıldızlarla dolu kadrosu belli oldu

The Witch filmiyle büyük bir başarı yakalayan, ardından The Lighthouse ile Cannes gibi birçok önemli festivalde büyük beğeni toplayan Robert Eggers'ın yeni film projesi The Northman'in yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosu açıklandı.

Filmin oyuncu kadrosunu oluşturan isimlerin arasında yönetmenin The Lighthouse'ta da çalıştığı usta oyuncu Willem Dafoe, Oscar ödüllü Nicole Kidman, genç ve yetenekli oyuncu Anya Taylor Joy, IT filmlerinin yıldızı Bill Skarsgard ve Alexander Skarsgard bulunuyor. Kidman ve Alexander Skarsgard çok sevilen dizi Big Little Lies’da birlikte rol almışlardı.

The Northman "10. yüzyıl İzlanda'sında geçen bir Viking intikam destanı" olarak tanımlanıyor. The Northman'in senaryosunu ise Robert Eggers, İzlandalı roman yazarı Sjon ile birlikte kaleme alacak. Projenin diğer detayları henüz belirsizliğini koruyor.