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The Northman'in yıldızlarla dolu kadrosu belli oldu

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SİNEMA TV  | 18.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Robert Eggers imzalı Vikingler temalı The Northman filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Nicole Kidman ile Alexander Skarsgard, Big Little Lies dizisinden sonra bu filmde yeniden birlikte rol alacaklar.

The Northman'in yıldızlarla dolu kadrosu belli oldu

The Witch filmiyle büyük bir başarı yakalayan, ardından The Lighthouse ile Cannes gibi birçok önemli festivalde büyük beğeni toplayan Robert Eggers'ın yeni film projesi The Northman'in yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosu açıklandı.

Filmin oyuncu kadrosunu oluşturan isimlerin arasında yönetmenin The Lighthouse'ta da çalıştığı usta oyuncu Willem Dafoe, Oscar ödüllü Nicole Kidman, genç ve yetenekli oyuncu Anya Taylor Joy, IT filmlerinin yıldızı Bill Skarsgard ve Alexander Skarsgard bulunuyor. Kidman ve Alexander Skarsgard çok sevilen dizi Big Little Lies’da birlikte rol almışlardı.

northman

The Northman "10. yüzyıl İzlanda'sında geçen bir Viking intikam destanı" olarak tanımlanıyor. The Northman'in senaryosunu ise Robert Eggers, İzlandalı roman yazarı Sjon ile birlikte kaleme alacak. Projenin diğer detayları henüz belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Robert Eggers vikingler The Northman Nicole Kidman Alexander Skarsgard Big Little Lies Willem Dafoe

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