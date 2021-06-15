The OC'nin yıldızından çarpıcı cinsel ilişki itirafı: O dönem bakire olmak...

Genç yaşta bile cinselleştirilmiştim. Beni yanlış anlamayın, oyuncu olmayı ve sahnedeki işimi seviyordum. Kendimi çok büyümüş hissediyor, işimle gurur duyuyordum ve kendimi gerçekten buna adamıştım ama yine de çocuktum. Marissa Cooper rolünü aldığımda 18 yaşındaydım ve liseden yeni mezun olmuştum… O dönem bakire olmak bile beni bir sahtekâr gibi hissettirmişti.

Mischa Barton, The OC'deki karakteri cinsel açıdan aktif olduğu için dizide yer aldığı sırada ilk kez seks yapmak konusunda "baskı" hissettiğini söylüyor.

"ÇOK FAZLA BASKI HİSSETTİM"

"Yaşının çok ötesinde, şehir hayatına uyum sağlamış" bir kadın olan karakterini nasıl "geliştirdiğini" açıklayan Barton, The OC karakterleriyle aynı çizgide olmak için ilk kez seks yapmak konusunda baskı hissettiğini söyledi.

Barton şu ifadeleri kullandı:

Üzerime çöken bu şeyi, yani bekaretimi, isterseniz odadaki fil de diyebilirsiniz, yolumdan çekmenin önemli olduğunu biliyordum. Acele edip biraz olgunlaşmazsam bu karakteri oynayamayacağımdan gerçekten endişelenmeye başlamıştım. Biriyle seks yapmaya dair hiç baskı hissettim mi? 30'larındaki daha yaşlı adamların peşimden koşmasının ardından sonunda biriyle birlikte oldum. Bunun olmasına izin verdiğim için kendimi biraz suçlu hissediyorum. Sadece birlikte olduğum kişiden değil, genel olarak toplumdan seks yapmak konusunda çok fazla baskı hissettim.

Mischa Barton geçen ay dizinin perde arkasındaki zorbalık nedeniyle The OC'den ayrıldığını iddia etmişti.

