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The OC'nin yıldızından çarpıcı cinsel ilişki itirafı: O dönem bakire olmak...

15.06.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz yapımların başında olan The OC dizisinin başrol oyuncusu dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Mischa Barton, The OC çekilirken bakire olduğu için baskı hissettiğini söyledi.

The OC'nin yıldızından çarpıcı cinsel ilişki itirafı: O dönem bakire olmak...

Gençlik dizileri arasında akla ilk gelen yapımlardan biri olan The OC’nin başrol oyuncusu Mischa Barton, dizinin çekildiği dönemde yaşadıklarıyla ilgilim çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mischa Barton, The OC'deki karakteri cinsel açıdan aktif olduğu için dizide yer aldığı sırada ilk kez seks yapmak konusunda "baskı" hissettiğini söylüyor.

Ünlü oyuncu, 2003'le 2007 yılları arasında 4 sezon süren, Fox'ta yayımlanan gençlik dizisinde Marissa Cooper karakterini canlandırırken henüz 18 yaşındaydı.

Harper's Bazaar için kaleme aldığı yazıda Barton, kamuoyunun gözü önünde büyümek ve genç yaşta şöhret olmanın akıl sağlığı üzerindeki etkisini anlattı.

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Pandeminin, kendisine geçmiş "travmasını" nasıl hatırlattığını açıklayan Barton, şunları yazdı:

Genç yaşta bile cinselleştirilmiştim. Beni yanlış anlamayın, oyuncu olmayı ve sahnedeki işimi seviyordum. Kendimi çok büyümüş hissediyor, işimle gurur duyuyordum ve kendimi gerçekten buna adamıştım ama yine de çocuktum. Marissa Cooper rolünü aldığımda 18 yaşındaydım ve liseden yeni mezun olmuştum… O dönem bakire olmak bile beni bir sahtekâr gibi hissettirmişti.

"ÇOK FAZLA BASKI HİSSETTİM"

"Yaşının çok ötesinde, şehir hayatına uyum sağlamış" bir kadın olan karakterini nasıl "geliştirdiğini" açıklayan Barton, The OC karakterleriyle aynı çizgide olmak için ilk kez seks yapmak konusunda baskı hissettiğini söyledi.

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Barton şu ifadeleri kullandı:

Üzerime çöken bu şeyi, yani bekaretimi, isterseniz odadaki fil de diyebilirsiniz, yolumdan çekmenin önemli olduğunu biliyordum. Acele edip biraz olgunlaşmazsam bu karakteri oynayamayacağımdan gerçekten endişelenmeye başlamıştım. Biriyle seks yapmaya dair hiç baskı hissettim mi? 30'larındaki daha yaşlı adamların peşimden koşmasının ardından sonunda biriyle birlikte oldum. Bunun olmasına izin verdiğim için kendimi biraz suçlu hissediyorum. Sadece birlikte olduğum kişiden değil, genel olarak toplumdan seks yapmak konusunda çok fazla baskı hissettim.

Mischa Barton geçen ay dizinin perde arkasındaki zorbalık nedeniyle The OC'den ayrıldığını iddia etmişti.

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