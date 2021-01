The Office’den silinmiş Matrix sahnesi yayımlandı

The Office dizisi hayranlarına sürpriz yaptı. Komedi dizisinden yayınlanan 5 dakikalık sahnede, Matrix pardodisi izliyoruz. Aslen dizinin 2013 finalinden kesilmiş olan 5 dakikalık silinmiş sahnede, Jim (John Krasinski) ve Pam (Jenna Fischer) Dwight'a (Rainn Wilson) şaka yapmak için gizlice plan kuruyor. İkili eğitimli siyah bir kedinin yardımıyla Dwight'ı Matrix'de yaşadığına ikna ediyor.

Sahne The Office'in ABD yapımının ABD'de dijital yayın platformu Peacock'a eklenmesini kutlamak için yayımlandı.

