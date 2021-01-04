The Office’den silinmiş Matrix sahnesi yayımlandı

The Office dizisi hayranlarına sürpriz yaptı. Komedi dizisinden yayınlanan 5 dakikalık sahnede, Matrix pardodisi izliyoruz. Aslen dizinin 2013 finalinden kesilmiş olan 5 dakikalık silinmiş sahnede, Jim (John Krasinski) ve Pam (Jenna Fischer) Dwight'a (Rainn Wilson) şaka yapmak için gizlice plan kuruyor. İkili eğitimli siyah bir kedinin yardımıyla Dwight'ı Matrix'de yaşadığına ikna ediyor.

Sahne The Office'in ABD yapımının ABD'de dijital yayın platformu Peacock'a eklenmesini kutlamak için yayımlandı.

???? This is not a drill. ???? Presenting a never-before-seen cold open from #TheOffice!



Watch #TheOfficeonPeacock for more exclusive content: https://t.co/83j9pd3Wke pic.twitter.com/NgE1GYsJzm — Dunder Mifflin Peacock (@peacockTV) January 1, 2021

THE OFFİCE ÇILGINLIĞI BİTMİYOR

Bu hafta The Office'in ABD yapımının iki yıldızı 2020'ye dizinin en ünlü anlarından birini yad eden bir performansla veda etti.

Sevilen NBC sitcom'unda Meredith ve Oscar'ı canlandıran Kate Flannery ve Oscar Nunez, The Office'teki bir sahneye atıfta bulunan ve jöleyle (ya da Amerikalıların "jello" olarak bildiği) kaplı kupaların patlamada parçalandığı sahnede yer aldı.

Sahne, Ricky Gervais ve Stephen Merchant'ın yarattığı orijinal Birleşik Krallık dizisindeki benzer bir sahneden doğrudan alındı.



