Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. The Office’den silinmiş Matrix sahnesi yayımlandı

The Office’den silinmiş Matrix sahnesi yayımlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.01.2021 07:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
The Office’den silinmiş Matrix sahnesi yayımlandı

Unutulmaz komedi dizisi The Office’in ABD versiyonunun hayranları, yılbaşında daha önce yayımlanmamış açılış sahnesiyle karşılandı.

The Office dizisi hayranlarına sürpriz yaptı. Komedi dizisinden yayınlanan 5 dakikalık sahnede, Matrix pardodisi izliyoruz. Aslen dizinin 2013 finalinden kesilmiş olan 5 dakikalık silinmiş sahnede, Jim (John Krasinski) ve Pam (Jenna Fischer) Dwight'a (Rainn Wilson) şaka yapmak için gizlice plan kuruyor. İkili eğitimli siyah bir kedinin yardımıyla Dwight'ı Matrix'de yaşadığına ikna ediyor.

Sahne The Office'in ABD yapımının ABD'de dijital yayın platformu Peacock'a eklenmesini kutlamak için yayımlandı.

THE OFFİCE ÇILGINLIĞI BİTMİYOR

Bu hafta The Office'in ABD yapımının iki yıldızı 2020'ye dizinin en ünlü anlarından birini yad eden bir performansla veda etti.

Sevilen NBC sitcom'unda Meredith ve Oscar'ı canlandıran Kate Flannery ve Oscar Nunez, The Office'teki bir sahneye atıfta bulunan ve jöleyle (ya da Amerikalıların "jello" olarak bildiği) kaplı kupaların patlamada parçalandığı sahnede yer aldı.

Sahne, Ricky Gervais ve Stephen Merchant'ın yarattığı orijinal Birleşik Krallık dizisindeki benzer bir sahneden doğrudan alındı.

Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson, eski dostunu böyle ağlattıDünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson, eski dostunu böyle ağlattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
3 Ocak Pazar: TV yayın akışı3 Ocak Pazar: TV yayın akışı
Koronavirüs salgını sürecinde de 'çekim merkezi'Koronavirüs salgını sürecinde de 'çekim merkezi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Kadınlar ne ister?'

'Kadınlar ne ister?'

Kıyasıya reyting mücadelesi! İki yeni dizi...

Kıyasıya reyting mücadelesi! İki yeni dizi...

Frig Vadisi'ne turist ilgisi!

Frig Vadisi'ne turist ilgisi!

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

İlginizi Çekebilir

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

İzlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri

İzlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri

Diğer Haberler

Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson, eski dostunu böyle ağlattı

Dwayne Johnson, eski dostunu böyle ağlattı

TV yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

Kırmızı Oda ekrandaydı... 1 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya reyting mücadelesi! İki yeni dizi...

TV yayın akışı 2 Ocak 2020 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Bugün kanallarda ne var?

IndieWire 2020'nin gözden kaçmış 20 filmini listeledi

2020'de bunları çok az kişi gördü

Star Wars’un efsanesi The Mandalorian ekibine teşekkür etti

Sosyal medyadan onlara teşekkür etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.