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The Office’in sevilen oyuncusu Mark York hayatını kaybetti

25.05.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kült yapımlardan The Office dizisinin sevilen oyuncularından Mark York’un 19 Mayıs tarihinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Aktörün ölümü, kendisi için verilen ölüm ilanıyla ortaya çıktı.

The Office’in sevilen oyuncusu Mark York hayatını kaybetti

The Office dizisinin oyuncularından Mark York’un hayatını kaybettiği, kendisi için verilen ölüm ilanıyla ortaya çıktı.

ABD’de 2005-2013 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi bulunan The Office dizisinin hala büyük bir hayran kitlesi var.

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MARK YORK HAKKINDA

Ohio eyaletinde yaşayan York, Miami Valley Hastanesi’nde tedavi görüyordu. York için verilen ölüm ilanına göre, ünlü oyuncu 19 Mayıs’ta beklenmeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ohio’da doğup büyüyen York, oyunculuk kariyeri için California’ya taşındı. 1988 yılından bu yana belden aşağısı felç olan York, The Office’teki Billy Merchant rolüyle hafızala kazınmıştı.

York, The Office dışında CSI: NY, 8 Simple Rules ve A.I. Artificial Intelligence gibi yapımlarda da rol almıştı.

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