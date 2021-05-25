The Office’in sevilen oyuncusu Mark York hayatını kaybetti

The Office dizisinin oyuncularından Mark York’un hayatını kaybettiği, kendisi için verilen ölüm ilanıyla ortaya çıktı.

ABD’de 2005-2013 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi bulunan The Office dizisinin hala büyük bir hayran kitlesi var.

MARK YORK HAKKINDA

Ohio eyaletinde yaşayan York, Miami Valley Hastanesi’nde tedavi görüyordu. York için verilen ölüm ilanına göre, ünlü oyuncu 19 Mayıs’ta beklenmeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ohio’da doğup büyüyen York, oyunculuk kariyeri için California’ya taşındı. 1988 yılından bu yana belden aşağısı felç olan York, The Office’teki Billy Merchant rolüyle hafızala kazınmıştı.

York, The Office dışında CSI: NY, 8 Simple Rules ve A.I. Artificial Intelligence gibi yapımlarda da rol almıştı.

