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The Perfection filmini izleyenler isyan etti: Mide bulandırdı

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 29.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Netflix’in yeni korku filmi The Perfection, bazı sahnelerinin ‘mide bulandırıcı’ olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Filmi izleyenler sosyal medyadan isyan etti.

The Perfection filmini izleyenler isyan etti: Mide bulandırdı

24 Mayıs’tan itibaren Netflix’te seyirciyle buluşan The Perfection’da Girls dizisi yıldızı Allison Williams ile Logan Browning, Steven Weber başrollerde yer alıyor.

Netflix’in 90 dakikalık korku filmi The Perfection, seyredenlerde hastalık etkisi yaratıyor. Film, seyircilerin başını ağrıtıyor, midesini bulandırıyor ve kusturuyor.

Bu tepkiler, filmi seyreden seyircilerden geldi.

Sürprizlerle dolu bu korku-gerilimde, eskiden umut vaat eden bir müzik dahisi önceki hocalarıyla yeniden temas kurar. Ancak onlar yetenekli yeni bir öğrenciyle meşguldür.

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Seyircileri kötü etkileyen, filmde yer alan eski bir okul servisi sahnesi. Otobüste, Lizzie karakteri, kurtçukları kusarken görülüyor. Kurtçukların yakından gösterildiği sahne hakkında seyirciler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Pek çok seyirci, “Midem bulandı, kusmak istiyorum, iğrenç bir sahne” benzeri yorumlar yaptı.

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