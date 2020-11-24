The Queen’s Gambit dizisinden rekor: Netflix’in en çok izlenen mini dizisi oldu

Netflix’in yayınlandığı günden itibaren zirveden inmeyen dizisi The Queen’s Gambit bir rekora imza attı. Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği yapım ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlenerek platformun en çok izlenen mini dizisi oldu.
Satranç konusunda çok yetenekli olan bir kızın ünlü olmasının ardından yaşadığı bağımlılıkla mücadele etmesini konu alan yapım Walter Tevis'in 1983 yılında yayımlanan romanından uyarlandı.
Tek sezonluk The Queen’s Gambit’in tek başarısı da bu değil. Netflix’in paylaştığı verilerilere göre;
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