The Queen’s Gambit dizisinden rekor: Netflix’in en çok izlenen mini dizisi oldu

Netflix’in yayınlandığı günden itibaren zirveden inmeyen dizisi The Queen’s Gambit bir rekora imza attı. Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği yapım ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlenerek platformun en çok izlenen mini dizisi oldu.

Satranç konusunda çok yetenekli olan bir kızın ünlü olmasının ardından yaşadığı bağımlılıkla mücadele etmesini konu alan yapım Walter Tevis'in 1983 yılında yayımlanan romanından uyarlandı.

THE QUEEN'S GAMBİT SATRANCA İLGİYİ YÜKSELTTİ

Tek sezonluk The Queen’s Gambit’in tek başarısı da bu değil. Netflix’in paylaştığı verilerilere göre;

Dizi, 92 ülkede Top 10 listesine girdi; 63 ülkede 1 numaraya oturdu.

Dizinin alıntılandığı roman, yayımlanmasından 37 yıl sonra The New York Times en çok satanlar listesinde yer aldı.

Google'da yapılan "Nasıl Satranç Oynanır?" aramaları 9 yılın zirvesine ulaştı.



