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The Queen's Gambit yıldızı Anya Taylor-Joy'un yeni projesi belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.12.2020 12:51 | Son Güncelleme:
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The Queen's Gambit yıldızı Anya Taylor-Joy'un yeni projesi belli oldu

The Queen's Gambit’in yaratıcılarından Scott Frank, Vladimir Nabokov’un dilimize Karanlıkta Kahkaha olarak çevrilen kitabını filme uyarlamaya hazırlanıyor. Filmin başrolünde son yıllarda yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy yer alıyor.

Netflix’in mini dizisi The Queen's Gambit ile dünya çapında büyük bir başarı yakalayan projenin yaratıcısı Scott Frank ve Anya Taylor-Joy yeni bir projede yeniden bir araya geliyor.

Katıldığı bir programda yeni projenin duyurusunu yapan Scott Frank, Vladimir Nabokov’un Karanlıkta Kahkaha’sını filme uyarladığını açıkladı. Filmin başrolünün ise Queen’s Gambit dizisiyle yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy'un yer aldığını söyledi.

Frank Scott projeyle ilgili “filmlerin sevgilisi, bunu kara film ve film içinde bir film olarak yapacağım. Ve gerçekten harika bir gerilim filmi olacak." dedi. Yapımcı bu film projesi için Queen’s Gambir ekibini bir araya getirmeyi umuyor. Filmin adı, çekim takvimi ve vizyon tarihi gibi konular henüz belirsizliğini koruyor.

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