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The Sinking City'den 12 dakikalık oynanış videosu!

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TEKNOLOJİ  | 01.05.2019 05:44 | Son Güncelleme

Çıkışı gittikçe yaklaşan The Sinking City için 12 dakikalık bir oynanış videosu paylaşıldı.

The Sinking City'den 12 dakikalık oynanış videosu!

"A Delicate Matter" isimli videoda ana karakterimiz Charles Reed, Mr. Throgmorton isimli bir adamın evinde meydana gelen hırsızlık olayını araştırıyor.

Charles Reed rolüne bürüneceğimiz Lovecraft etkili dedektiflik oyunu The Sinking City’de amacımız doğaüstü ve sele kapılan Oakmont şehrinde olan biteni çözmek. Geliştiriciler oyunculara hiçbir şekilde yardım edilmeyeceğini, oyuncuların içindeki dedektifi ortaya çıkarmaları gerekeceğini söylüyorlar.

Yani oyunda delilleri bulmak, olay yerlerini araştırmak, şüphelendiğiniz kişileri suçlamak vb. hep oyuncunun elinde olacak. Tabii ana karakterimizin birtakım doğaüstü güçleri de bulunacak oyunda, bunun yardımı olabilir. Örneğin bir olay yerinin yakın geçmişinden parçalar yakalayıp olan biteni anlayabilecek karakterimiz Reed.

The Sinking City 27 Haziran'da PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
xbox one The Sinking City PlayStation 4 pc Frogwares Bigben

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