The Suicide Squad filminin yıldızı Joel Kinnaman kendisine şantaj yapan eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı

Altered Carbon, Killing, Robocop, Hanna, Muhbir ve son olarak vizyona yeni giren The Suicide Squad: İntihar Timi yapımlarının başarılı oyuncusu Joel Kinnaman’ın başı eski sevgilisiyle belada.

41 yaşındaki İsveçli-Amerikalı aktör Cuma günü Instagram hesabından uzun bir açıklama yaparak eski sevgilisi tarafından nasıl şantaja uğradığını anlattı. Kinnaman ayrıca, gerçek adı Gabriella Magnusso olan İsveçli-Jamaikalı model Bella Davis ile olan ilişkisini de anlattı.

GÖRÜŞMEDE TÜFEK DOĞRULTTU

2018 yılında sadece iki ay görüştüklerini ve bu sürede kısa bir romantizm yaşadıklarını anlattı. Kinnaman, modelin 2019 ve 2020'de buluşmak istediği ve kendisine müstehcen içerik gönderdiği ve bu süreç boyunca kendisiyle temas kurmaya çalıştığını iddia etti.

Oyuncu, menajerinin yakın zamanda sorunu çözmek umuduyla Bella ve erkek kardeşi ile bir görüşme yaptığını ve kardeşinin menajerine tüfek doğrulttuğunu iddia etti.

400 BİN DOLARLIK SUS PAYI

41 yaşındaki İsveçli-Amerikalı aktör, kısa süre beraber olduğu eski sevgilisinin kendisinden mavi tıkı olan bir Instagram sayfası, daire alabilmek için 400 bin dolar, Sports Illustrated ile fotoğraf çekimi için gerekli ayarlamaları yapmasını istedi. Aktörün iddialarına göre; bu istediklerini yerine getirmediği takdirde modelin basına aktörün kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek tehditlerde bulundu.

Joel Kinnaman, eski sevgilisinin taleplerini yerine getirdiğini ancak durumun zamanla daha korkutucu hale geldiğini söyledi. Oyuncu şunları yazdı: “Bella, taleplerine boyun eğmediğim sürece, onunla iradesi dışında seks yaptığım da dahil olmak üzere, benim hakkımda yanlış bilgileri yaymakla tehdit etti.”

NİŞANLASIYLA GALAYA KATILDI

Aktör bir süredir 26 yaşındaki manken Kelly Gale ile nişanlı.

Joel Kinnaman ve model nişanlısı Kelly Gale, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki The Suicide Squad filminin galasına katıldı.

