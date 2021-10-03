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The Umbrella Academy yeni sezonu hakkında flaş karar

03.10.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix tarafından yayınlanan video, The Umbrella Academy dizisinin 2022 yılında yayınlanacağını ve yeni sezonun Hotel Oblivion’da geçeceğini onayladı.

The Umbrella Academy yeni sezonu hakkında flaş karar

Gerard Way ve Gabriel Bá ikilisinin aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Netflix dizisi The Umbrella Academy, 3. sezon onayını geçtiğimiz yılın sonunda almıştı. Netflix tarafından yayınlanan yeni video ise, 3. sezonda izleyicileri neyin bekleyebileceğine dair ipuçları veriyor.

Haziran ayında, dizinin yaratıcılarından Steve Blackman 3. sezonda yer alacak on bölümün başlığını paylaşarak yeni sezonun son bölümünün adının Oblivion olacağını duyurmuştu. Yeni sezonun rahatsız edici bir yer olan Hotel Oblivion‘da geçeceği belli olunca son bölümün başlığının Oblivion olması beklentisi arttı.

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Yeni sezonun bölüm başlıkları ise sırasıyla şu şekilde: Meet the family, World’s Biggest Ball of Twine, Pocket Full of Lightning, Kugelblitz, Kindest Cut, Marigold, Auf Wiedersehen, Wedding at the End of the World, Six Bells ve Oblivion.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher ve Justin H. Min‘in hikâyenin merkezinde yer alan süper güçlere sahip kardeşler olarak geri döneceği 3. sezonda, Hargreaves kardeşler kendilerini zaman yolculuğu nedeniyle büyük değişikliklerin yaşandığı bir dünyada bulacak.

Şubat ayında Netflix ile uzun yıllar sürecek bir anlaşmaya imza atan Steve Blackman, ilk iki sezonda olduğu gibi 3. sezonda da dizi sorumlusu (showrunner) olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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