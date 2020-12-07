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The Undoing dizisinin yıldızı Matilda De Angelis anoreksiyayla savaşmış! Son pozu olay oldu

07.12.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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The Undoing dizisinin yıldızı Matilda De Angelis anoreksiyayla savaşmış! Son pozu olay oldu

HBO'nun ilgi gören dizisi The Undoing'e genç oyuncu Matilda De Angelis cesur sahneleriyle damga vurdu. Çıplak haliyle öne çıkan genç oyuncu ergenliğinde anoreksiyayla savaştığını açıkladı.

Nicole Kidman ve Hugh Grant'in başrolde olduğu The Undoing dizisinde genç oyuncu Matilda De Angelis tamamen çıplak kaldığı sahnelerle dikkat çekmişti.

Genç oyuncu Matilda De Angelis bedeniyle barışık olduğunu ve ergenliğinde anoreksiyayla savaştığını açıkladı. Undoing yıldızı Matilda de Angelis 25 yaşındaki İtalya doğumlu.

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Elena rolüyle milyonları büyüleyen genç oyuncu 2018de verdiği bir röportajda da "Benim için anoreksiya kendimi görmenin bir yoluydu" demiş. Bu hastalığın ilgi ve şefkat hastalığı olduğunu söyleyen Angelis "Buradayım, bana bak demenin sert bir yoluydu" dedi.

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"16 yaşındayken her şey çok dramatik; anne babanla ya da sevdiğin çocukla olan ilişki. Kendini kabul etmemek çok kolay bir risktir" diyerek kendiyle barıştığını söyledi.

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De Angelis, artık ne pahasına olursa olsun kendini kabul etmek için çabaladığını ve kusurlarını fotoğraflayarak bedenini insanlaştırmaya çalıştığını ifade etti.

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De Angelis açıklamasında "Bugün yapmaya çalıştığım şey, insani yanımı elimden geldiğince, özellikle sosyal medyada göstermek, bu yüzden ben lekeli fotoğraflarımdan bahsediyorum" diyerek en doğal hallerinden birini paylaştı.

Matilda De Angelis Instagram'da bir fotoğrafını paylaşarak 'Sivilceler seksi, selülit seksi, göbek seksi, her şey seksi' diye yazdı.

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