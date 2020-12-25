The Walking Dead komedisinden ilk bilgiler geldi: Kara komedi, animasyon ve bolca müzik olacak

The Walking Dead'in yaratıcıları her hafta farklı hikayelerin anlatılacağı Tales of Walking Dead üzerinde çalışıyor.
The Walking Dead'in baş içerik sorumlusu Scott Gimple, zombi evreninden hikayelerin anlatılacağı Tales of Walking Dead'in pek çok farklı öğeyi içinde barındıracağını söyledi.
Eylül'de hazırlıklarının başladığı duyurulan The Walking Dead spin-off'u (orijinal yapımdaki bir konuya ya da karaktere odaklanan yan ürün -ed.n.) hem aşina olunan hem de hayranların derinlemesine tanımadığı karakterlere dair yeni hikayeler anlatacak.
Yeni yapımda ayrıca orijinal The Walking Dead dizisinde çoktan ölmüş karakterlerden bazıları da mercek altına alınacak. Bu da evrenin amiral gemisi olan dizide yer alan oyuncuların 11. sezonun ardından hayranların karşısına yeniden çıkacağına işaret ediyor.
Zombi evreninin farklı noktalarına ışık tutacak dizinin anlatı açısından farklı türleri bir araya getirmesi bekleniyor.
Comicbook.com'un haberine göre Tales of Walking Dead'in yaratıcısı ve The Walking Dead'in baş içerik sorumlusu Scott Gimple verdiği yeni röportajda şu ifadeleri kullandı:
Bazıları korku hikayeleri olacak, bazılarıysa kara komedi ve macera öyküleri olacak. Bazılarında animasyon kullanılabilir. Müziklerin sürüklediği bölümler de yapabiliriz.
Her hafta farklı bir hikayenin anlatılacağı bahsi geçen dizi evreni konu alan diğer yapımlarda anlatılamayan olayları gösterecek. Ayrıca Gimple'ın altını çizdiği biçimde Tales of Walking Dead, farklı zaman aralıklarını ele alacak.
Çizgisel bir zamanda yaşananları takip etmeyeceği için dizideki oyuncuların da sabit olmayacağı ve diğer yapımlardan hayli farklı olacağı belirtilmişti.
The Walking Dead ekibi ayrıca Rick Grimes'a odaklanacak filmler ve Carol ve Daryl karakterlerinin maceralarını ele alacak yeni bir spin-off üzerinde de çalışıyor.
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