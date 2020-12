The Walking Dead komedisinden ilk bilgiler geldi: Kara komedi, animasyon ve bolca müzik olacak

The Walking Dead'in yaratıcıları her hafta farklı hikayelerin anlatılacağı Tales of Walking Dead üzerinde çalışıyor.

The Walking Dead'in baş içerik sorumlusu Scott Gimple, zombi evreninden hikayelerin anlatılacağı Tales of Walking Dead'in pek çok farklı öğeyi içinde barındıracağını söyledi.

THE WALKİNG DEAD OYUNCULARI DA OLACAK

Eylül'de hazırlıklarının başladığı duyurulan The Walking Dead spin-off'u (orijinal yapımdaki bir konuya ya da karaktere odaklanan yan ürün -ed.n.) hem aşina olunan hem de hayranların derinlemesine tanımadığı karakterlere dair yeni hikayeler anlatacak.

Yeni yapımda ayrıca orijinal The Walking Dead dizisinde çoktan ölmüş karakterlerden bazıları da mercek altına alınacak. Bu da evrenin amiral gemisi olan dizide yer alan oyuncuların 11. sezonun ardından hayranların karşısına yeniden çıkacağına işaret ediyor.

Zombi evreninin farklı noktalarına ışık tutacak dizinin anlatı açısından farklı türleri bir araya getirmesi bekleniyor.

Comicbook.com'un haberine göre Tales of Walking Dead'in yaratıcısı ve The Walking Dead'in baş içerik sorumlusu Scott Gimple verdiği yeni röportajda şu ifadeleri kullandı: